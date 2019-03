Stockach – Eigentlich war mit dem Bericht des Vereinsvorsitzenden Karl-Hermann Rist schon fast alles gesagt: "Keine besonderen Vorkommnisse – der Förderverein des Umweltzentrums steuert durch ruhige Gewässer." Doch selbstverständlich gaben er und die Leiterin des Umweltzentrums, Sabrina Molkenthin, weitere Einblicke in die Arbeit des Jahres. Dabei wurde deutlich, wie umfangreich die Aufgaben des Umweltzentrums sind und wie wichtig die vielen ehrenamtlichen Helfer sind, um alle Projekte erfolgreich umsetzen zu können.

Schulprojekte und Bürgerinformationen

Der Bereich Finanzen/Personalwesen wird seit diesem Jahr professionell betreut, was Sabrina Molkenthin entlastet und ihr die Möglichkeit bietet, sich wieder mehr ums Kerngeschäft zu kümmern. Zu ihren Tätigkeiten gehören zahlreiche Veranstaltungen wie die Mikroplastikveranstaltung im Drogeriemarkt, Exkursionen, Bootstouren, Kräuterwanderungen, Vorträge fremder Referenten, aber auch die Fahrradbörse und die Kleiderbörse.

Anzahl der erreichten Schüler verdoppelt

"Wir hatten 115 Veranstaltungen mit 2240 Teilnehmern. Bei der Zusammenarbeit mit den Schulen waren es 20 Veranstaltungen mit insgesamt 324 Teilnehmern in 2017 und 50 Termine mit 784 Teilnehmern in 2018", zählte sie auf. Auch die Waldwichtelgruppe läuft gut. Seit 15 Jahren kämen immer wieder neue Kinder, aber auch schon langjährige Teilnehmer.

Molkenthin riss kurz die Projekte an. Beim Streuobstlehrpfad seien neue Bäume gepflanzt worden, Apfelsortenbestimmungen, Veredelungskurs und Nistkastenkontrolle hätten stattgefunden. Ein Großteil der Schilder sei ersetzt worden.

Fledermaus-Expertin Alexandra Sproll erläuterte den Mitgliedern des Fördervereins des Umweltzentrums Interessantes über die Fledermausarten und ihre Lebensräume. Bild: Ladwig

Durch Trockenheit und Kälte zu ungünstiger Zeit sei 2018 ein schlechtes Amphibienjahr gewesen, erläuterte Molkenthin. Nur 345 Tiere seien in Wahlwies über die Straße getragen worden.

Das Grüne Band Wahlwies und die Hecken für den Hasen, aber auch der Storchenweiher wurden gepflegt. Sabrina Molkenthin dankte dem Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf, das für solche Projekte Grund und Boden zur Verfügung stellt. "Fläche ist oft ein limitierender Faktor."

Stockach als Biotop-Modell

Stockach ist Modellkommune im Biotopverbund Baden-Württemberg. Im letzten Jahr wurden viele Planungen vorgestellt und Projekte umgesetzt. Molkenthin nannte unter anderem den Weiher in Hoppetenzell, den Muckenbühl und zwei kleinere Stillgewässer bei Jettweiler.

Nicht zuletzt waren Baumschnitte im Streuobstbereich, Abfallberatung und Wertstoffhof sowie Öffentlichkeitsarbeit weitere Themen. All das wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Ein dringendes Anliegen sind Molkenthin die Radwege in Stockach.

Außerdem soll es ein Projekt mit der AG Fledermausschutz und der Heinz-Sielmann-Stiftung geben, bei dem Höhlen mit Gittern versehen werden. "Wir sind offen für neue Ideen, versuchen Spendenmittel einzutreiben und die Maßnahmen vor Ort umzusetzen", so die Leiterin des Umweltzentrums.

Vorsitzender im Amt bestätigt

Bei den Wahlen gab es folgende Ergebnisse: Vorsitzender und Stellvertreterin bleiben Karl-Hermann Rist und Alice Engelhardt, Schatzmeister wird Philipp Aicheler. Als Beisitzer wurden Rolf Meyer, Ute Milatz-Krautwasser, Ottmar Kechel (bisher Kassier) und Lucia Fuchs gewählt. Kassenprüfer sind Udo Kunter und Olga Schäffer.