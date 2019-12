von Reinhold Buhl

Vor über 20 Jahren wurde die Stockacher Kleinkunstreihe ins Leben gerufen und ist seither eine Erfolgsgeschichte. Auch die Kindertheater-Vorstellungen in der Reihe, die es seit 2001 gibt, sind sehr beliebt: „Der Andrang auf diese Veranstaltungen ist so groß, dass wir aus Platzgründen für die Grundschüler der ersten und zweiten Klassen einen separaten Vorstellungstermin anbieten“, erklärt Kulturamtsleiter Stefan Keil als Veranstalter. Denn alle Kindergartenkinder und Grundschüler könne er nicht in einer Vorstellung unterbringen, da die Platzkapazität bei dieser Art von Veranstaltung auf 120 begrenzt sei.

Aufmerksame Zuschauer: ein Blick ins Publikum bei der Aufführung des Kindertheaters. | Bild: Reinhold Buhl

Einen Tag nach den Schülern waren also die Vorschulkinder der Kindergärten dran. Und sie kamen aus der ganzen Region. So waren zum Beispiel die Kinder vom Kindergarten Wunderland aus Mühlingen mit den Erzieherinnen Felizitas Wachter und Jenny Veeser im Bürgerhaus dabei. „Wir kommen jedes Jahr mit unseren Kindern zu dieser vorweihnachtlichen Veranstaltung“, erzählt Felizitas Wachter, die mithilfe von Eltern-Fahrgemeinschaften die 16 Vorschulkinder nach Stockach brachte. Auch vom Kindergarten Fuchsbau in Hoppetenzell waren neun Kinder mit ihrer Erzieherin Eva-Maria Claus ins Bürgerhaus gekommen. „Die Kinder waren heute Morgen schon sehr aufgeregt und fieberten dem Theater entgegen“, erzählte Claus, die auch wegen des morgendlichen Schneefalls Bedenken hatte, ob alles klappen würde.

Sandra Jankowski und Frank Klaffke vom Theater Sturmvogel auf der Bühne im Bürgerhaus Adler-Post. | Bild: Reinhold Buhl

Angekündigt war ein interaktives Kindertheater – zum Mitdenken, Mitmachen und zum Spaß haben. Das preisgekrönte professionelle Tournee-Theater Sturmvogel aus Reutlingen erfüllte diese Ansprüche mit dem Stück „Der singende und klingende Bauernhof„ voll und ganz. So glich die morgendliche Stimmung im Bürgerhaus eher der eines Kinderballs als der einer Theateraufführung. Die Kinder, animiert durch die beiden Schauspieler, klatschten, sangen, schrien und tanzten nach Herzenslust mit, sodass die Atmosphäre im Saal des Bürgerhauses zum Titel des aufgeführten Stücks passte.