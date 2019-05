Raum Stockach Frauen sind in den Kommunalparlamenten schlecht repräsentiert: Wie es Rätinnen in ihren Gremien geht

Frauen sind in der Bevölkerung in der Mehrheit, in Gemeinderäten allerdings deutlich in der Minderheit. Zwei Rätinnen und zwei Frauen, die es noch werden wollen, berichten von ihren Erfahrungen.