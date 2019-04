1. Der Namen dieses Areals, das als Naherholungsgebiet bezeichnet wird, hat nichts mit den Feiertagen zu tun, aber eine Namensverwandtschaft. Viele werden dort unterwegs sein, wenn das Wetter über die Feiertage gut ist. Das Gewässer dort heißt Eisweiher. Welchen Namen mit neun Buchstaben suchen wir?

Dieses Foto zeigt ein Gebäude im gesuchten Gebiet. | Bild: Löffler, Ramona

2. Dieses Jahr gibt es an diesem Platz keinen Osterbrunnen und der Wochenmarkt musste umziehen. Hier rollen seit Montag Bagger. Es sind Geräusche zu hören, die klingen wie der Nachname des Mannes, nach dem der Platz benannt ist. Wie lautet der Vorname mit sechs Buchstaben?

Das hier steht mitten auf dem gesuchten Platz. | Bild: Löffler, Ramona

3. Ihr Turm ist weithin sichtbar und hat eine Form, die einen Spitznamen hat. Das Gebäude hat auch ein gelbes Kreuz auf dem Dach und wird von Straßen gesäumt, deren Namen zu ihm passen. Wie heißt die gesuchte Stockacher Kirche mit sechs Buchstaben?

Das ist auf der Spitze des Kirchsturms. | Bild: Löffler, Ramona

4. In dieses Stockacher Gebäude gehen evangelische Gläubige zum Gottesdienst. Es entstand im Jahr 1883 und im Ersten Weltkrieg wurden zwei der drei Glocken zu Kanonen eingeschmolzen. Wie heißt der Namesgeber (zehn Buchstaben) dieses Gotteshauses?

Ein Teil der Tür des gesuchten Gotteshauses. | Bild: Löffler, Ramona

5. Sie haben natürlich nichts mit Ostern zu tun. Sie sind an einem Brunnen in Ludwigshafen zu sehen. Doch Tiere, die einen Teil desselben Namens haben, bringen vermeintlich Geschenke und bunte Eier. Wie heißen die Gestalten, die in der fünften Jahreszeit eine wichtige Rolle spielen?

Ein Teil des Brunnens. | Bild: Löffler, Ramona

6. Dieses Wasserfahrzeug ist nahe am See, aber wird nie schwimmen. Es ist aus Stein und erst seit 2018 in Bodman. Die Passagiere verlassen es nie und einer von ihnen spielt Klavier. Was wir suchen, hat zwölf Buchstaben.

Ein Teil des Kunstwerks. | Bild: Rieger, Gabriele