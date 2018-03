Stockach Das Stadtmuseum will den Dialog

Die Bevölkerung soll stärker an der Arbeit des Museums teilhaben. Die Einrichtung stellt dafür einen Förderantrag bei der Kulturstiftung des Bundes. Ein Ziel ist die Neugestaltung der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung.

Das Stockacher Stadtmuseum soll fester bei der Bevölkerung verankert werden und mehr Besucher ansprechen. Auf diesen Nenner lässt sich bringen, was Museumsleiter Johannes Waldschütz in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses im Gemeinderat berichtete. Denn die Stadt hat bei der Kulturstiftung des Bundes einen Antrag für das Förderprogramm "Stadtgefährten – Fonds für Stadtmuseen in neuen Partnerschaften" gestellt. Ziel des Programms: Museen sollen in Zusammenarbeit mit der Stadtgesellschaft Themen der Gegenwart stärker berücksichtigen. Identifikation soll entstehen, heißt das in der Stiftungsprosa. Gefördert werden laut der Stiftung Museen mit orts- oder regionalgeschichtlichem Schwerpunkt in Städten mit bis zu 250 000 Einwohnern. Bislang waren beispielsweise Museen in Freiburg, Isny, Kempten, Aachen, Neuruppin und Görlitz dabei.

Die Jury tagt laut der Stiftung am 18. Mai. Waldschütz will das Gremium mit einem Projekt unter dem Titel "Mein Stockach – dein Stockach" überzeugen. Dazu gehören für ihn drei Punkte. Das Museum soll mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Die stadtgeschichtliche Ausstellung soll mit den Bürgern neu konzipiert werden. Und es soll eine Sonderausstellung zu der Frage geben, was die Menschen in Stockach mit ihrer Stadt verbindet. Wenn Stockach den Zuschlag bekommen sollte, würde diese am Ende der Projektlaufzeit im Jahr 2020 stattfinden. "Die Menschen sollen auch am Werden der Arbeit im Stadtmuseum teilhaben", so Waldschütz.

Beantragt wurden laut der Sitzungsvorlage 150 000 Euro, die während zwei Jahren fließen würden. Die Stadt müsste in dieser Zeit 15 000 Euro dazugeben. Dafür soll vor allem ein Mitarbeiter eingestellt werden. Die Chancen könne er indes nicht einschätzen, sagt Waldschütz auf Nachfrage. Der Hauptausschuss hat einstimmig Unterstützung signalisiert, und Bürgermeister Rainer Stolz lobte: "Es kommt Dynamik rein."

Zum Ausblick beim Stadtmuseum gehört auch die nähere Zukunft. So sagte Hauptamtsleiter Hubert Walk in der Sitzung, dass im Jahr 2019 die nächste Ausstellung mit Werken aus der Sammlung von Ehrenbürger Heinrich Wagner geplant ist – diesmal mit dem Chagall-Zyklus "Daphnis und Chloe", dem Herzstück der Sammlung, so Walk. Für 2020 bemühe sich das Museum um eine technische Ausstellung über Elektrizität in den Städten. "Wir wollen auch Menschen ansprechen, die nicht in eine Kunstausstellung gehen", so Walk. Und ab 8. Juni bis Ende des Jahres soll sich eine Ausstellung mit Stockach im Umbruch von 1917 bis 1921 beschäftigen.

Ein Dauerprojekt ist, den Nachlass der Fotografenfamilie Hotz zu digitalisieren. Dies laufe besser als geplant, erklärte Waldschütz in der Sitzung. Bis zum Ende der Förderzeit durch die Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg im Jahr 2021 dürften bis zu 65 000 Bilder digitalisiert sein. Zielmarke waren 51 000 Stück. Insgesamt fließen knapp 100 000 Euro von der Stiftung, die Stadt gibt denselben Betrag dazu. Den kulturellen Wert der Sammlung Hotz bewertete Waldschütz auf Nachfrage von Wolfgang Reuther (CDU) als hoch, auch über die Stadt hinaus gebe es Interesse.