Seit 100 Jahren haben Frauen in Deutschland das aktive und passive Wahlrecht. Doch in den Parlamenten, sei es im Gemeinderat, Landtag, Bundestag oder Europaparlament, sind weibliche Abgeordnete noch heute in der Minderheit. Der baden-württembergische Landtag bildet mit einem Frauenanteil von knapp 26 Prozent das Schlusslicht im Ländervergleich.

Die Kulturwissenschaftlerin und Historikerin Kerstin Hopfensitz stellte in ihrem Vortrag "100 Jahre Frauenwahlrecht – Ende der Kostümierung" Mode als guten Seismographen für gesellschaftliche Veränderungsprozesse vor. Sie präsentierte historische Kleidungsstücke, die verdeutlichten, wie eingeengt Frauen sich darin gefühlt haben mussten.

Korsett schon für Siebenjährige

"Etwa zehn Kilogramm wogen die Sachen zusammen", stellte sie fest. Bereits ab dem siebten Lebensjahr wurden Mädchen mit einem Korsett geschnürt, um den Körper dem Modeideal entsprechend zu formen. Erstaunt hörten die Gäste – darunter nur zwei Herren -, dass Clara Zetkin, die in Stuttgart die Zeitschrift "Die Gleichheit" herausgab, vor rund hundert Jahren schon forderte, was bis heute Thema ist: gleicher Lohn für Männer und Frauen.

Mit dem Ausstieg aus dem Korsett und dem Abschneiden der Zöpfe befreiten sich Frauen vom Modediktat des Kaiserreiches und gewannen die physische Bewegungsfreiheit, die auch als wesentliche Grundvoraussetzung für die Emanzipation gesehen wurde.

Würdevolles Auftreten in dunklem Zwirn – das war Männern vorbehalten

Nach dem Ersten Weltkrieg änderte sich die Mode. Kleider waren gerade geschnitten und relativ kurz, was wohl an der Materialknappheit lag. Auch das politische Leben wurde weiblicher: Nach der ersten Wahl, die Frauen wahrnehmen durften, waren zehn Prozent der Abgeordneten in Weimar Frauen. Im Parlament durften sie allerdings nur in heller Kleidung erscheinen, das würdevolle Auftreten in dunklen Anzügen blieb den Männern vorbehalten.

Noch heute wird dem Aussehen der Politikerinnen in den Medien oft viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet als dem ihrer männlichen Kollegen, die sich in ihren dunklen Anzügen kaum voneinander unterscheiden.