Der Umbruch macht auch vor Stockach nicht halt. Eine große Zahl von Kreisräten wird im Mai nicht wieder für das Gremium kandidieren. Und in der Region ist schon jetzt bekannt, dass drei prominente Mandatsträger nicht mehr in den Kreistag wollen. Mit Wolfgang Reuther, Johannes von Bodman und Rainer Stolz haben drei profilierte Männer ihren Rückzug aus dem Gremium angekündigt. Vor allem für die CDU dürften die Personalien schmerzhaft sein. Mit Reuther will ihr Stimmenkönig von 2014 nicht wieder ins Rennen gehen. Und auch von Bodman ist ein bekannter Name, der 2014 viele Stimmen holte – auch wenn er per Nachrückermandat in den Kreistag kam.

Lücken gibt es auch bei den Freien Wählern. Nicht nur trat Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz 2014 für sie an und fehlt entsprechend nun auf ihrer Liste. Mit seinem Rückzug wird nun auch der Bürgermeister der größten Kommune eines Wahlkreises nicht mehr für den Kreistag kandidieren – ein Vorgang, der aufmerken lässt. Auch Matthias Weckbach wird auf der Liste der Freien Wähler fehlen. 2014 kam er zwar nicht ins Gremium, hat aber das drittbeste Ergebnis der Wählervereinigung im Wahlkreis eingefahren. Der Umbruch im Kreistag ist aus Stockacher Sicht deutlich – nun kommt viel auf die neuen Kandidaten an.