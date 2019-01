Der Garten von Helmut Maier ist gepflegt. Hinter seinem Haus in Winterspüren erstreckt sich eine Wiese mit Beeten, einem Gewächshaus für Tomaten und einer kleinen Gartenhütte. Die wollte er eigentlich längst neu streichen – dafür hat er jetzt mehr Zeit. In den vergangenen 39 Jahren hat sich Helmut Maier besonders um die Grünflächen der Stadt Stockach gekümmert. Der Vorarbeiter der Stadtgärtnerei verabschiedete sich jüngst in die Rente und blickt dafür noch einmal zurück auf eine Zeit, als das Gras noch mit einer Sense gemäht wurde.

"Ich würde schon sagen, dass ich einen grünen Daumen habe", sagt Helmut Maier. Auch wenn er den Beruf des Gärtners nie klassisch lernte, habe er sich in vielen Berufsjahren viel Fachwissen angeeignet. Er weiß, wann welche Pflanze am besten wächst und wo man sie lieber nicht hinpflanzen sollte. "Man macht sich immer wieder Gedanken, wie man ein Beet neu gestaltet", sagt er. Dabei ist der 65-Jährige überzeugt: "Es ist schöner geworden in der Stadt", denn früher habe man nicht so viel bepflanzt. Da habe man sich auch etwas weniger Gedanken darum gemacht, ob eine Pflanze auch Trockenheit gut verträgt. Der Klimawandel mache sich inzwischen bemerkbar. Begonien und Geranien hätten sich aber beispielsweise bewährt. Und häufig gebe es mittlerweile auch Züchtungen, die weniger pflegeintensiv sind.

Früher sei es ohne Kehrmaschinen und Ähnliches noch viel mehr Handarbeit gewesen. "Vom Ablauf hat sich gar nicht so viel geändert, aber die Technik umso mehr", sagt Maier im Rückblick. "Es ist leichter geworden – aber auch lauter durch die Laubbläser." Auch die Aufgabenbereiche hätten sich gewandelt: Heute würden Mitarbeiter der Stadtgärtnerei auch Müll einsammeln und Holz fällen, früher habe man hingegen noch die Anzucht der Pflanzen selbst übernommen. Mit den Eingemeindungen und neuen Gebäuden habe es teils deutlich mehr zu tun gegeben. Zeitweise sei das etwas schwierig gewesen, weil es viel Aufwand und wenige zusätzliche Leute gab.

Dabei führte sein Lebenslauf den 65-Jährigen erst in eine andere Richtung: Helmut Maier hat Metzger gelernt. Nach der Schule wisse man ja meist nicht so genau, wo es hingehen soll. Bereut habe er seine schnelle Entscheidung von einst nicht. Doch die langen Arbeitszeiten im Fleischereiverkauf in Singen störten ihn. Als er eine Anzeige der Stadt Stockach für die Gärtnerei gesehen habe, habe er sein Glück versucht. "Viel schlechter kann das bestimmt nicht sein", habe er gedacht. So fand er seinen Arbeitgeber für die nächsten 39 Jahre. "Das war keine große Umstellung für mich", erklärt er, denn er sei auf einem landwirtschaftlichen Hof aufgewachsen. "Mit den Augen kann man viel lernen – und Ohren hat man auch", sagt er. Weil er immer mit den gelernten Kräften habe mithalten wollen, sei er immer besser geworden. "Das hat mehr oder weniger geklappt, sonst wäre ich nicht Vorarbeiter der Gärtnerei geworden", sagt er bescheiden.

Nun muss der 65-Jährige nicht mehr bei Wind und Wetter nach draußen. Die Arbeit als Gärtner habe er unter anderem so gemocht, weil er viel an der frischen Luft sein konnte, doch jetzt sitze er auch gerne im gemütlichen Wohnzimmer. Nachdem er im vergangenen Jahr krankheitsbedingt ausgefallen sei, sei es nicht so schwer gewesen, sich in die Rente zu verabschieden. "Man muss es nehmen, wie es kommt, und dann das Beste daraus machen", sagt er und erzählt von Arthrose und zwei neuen Knien. Große Pläne habe er nicht, aber Ideen: Skifahren könnte er mal wieder oder Radfahren, wenn der Körper es zulässt. "Damit man nicht ganz einrostet." Nur rumsitzen will der 65-Jährige nicht: "Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Lebens." Und der heimische Garten soll nächstes Jahr auch wieder erblühen. Vielleicht mit einem frisch gestrichenen Gartenhäuschen.