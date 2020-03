Das neuartige Corona-Virus beschäftigt die Menschen – das wurde auch in der jüngsten Sitzung des Stockacher Gemeinderats deutlich. Bürgermeister Rainer Stolz gab einen Überblick über die offiziellen Regelungen. Und Anja Schmidt (Freie Wähler), die auch stellvertretende Vorsitzende des Vereins Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) ist, warf die Frage auf, ob der verkaufsoffene Sonntag am 5. April überhaupt stattfinden könne. Als Beispiel führte sie an, dass der Engener Ostermarkt, der am 29. März hätte stattfinden sollen, abgesagt wurde.

Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz legte sich in dieser Sache noch nicht fest. Man wisse nicht, wie die Sache weitergehe. Allerdings liege der verkaufsoffene Sonntag in Stockach eine Woche nach dem Ostermarkt in Engen. Peter Fritschi, Leiter des Ordnungsamts, sagte, man wolle zunächst abwarten, bis konkrete Anweisungen des Landessozialministeriums im Wortlaut vorliegen. Dann werde man Details sehen.

Stockach Sorge vor dem Corona-Virus: Weitere Veranstaltungen werden abgesagt oder verschoben Das könnte Sie auch interessieren

Das Sozialministerium plane ein Verbot von Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern, hatte Bürgermeister Stolz zuvor erklärt. Einen entsprechenden Erlass hat das Ministerium bereits veröffentlicht. Bei unter 1000 Teilnehmern sei der Teilnehmerkreis wichtig – die Frage sei, ob „vulnerable Personen“ dabei sind, so Stolz. Darunter versteht man Menschen, die durch eine Ansteckung mit dem Corona-Virus gesundheitlich gefährdet würden. Stolz appellierte an die Menschen, sich nur telefonisch beim Hausarzt zu melden, wenn sie den Verdacht haben, sich mit dem Virus angesteckt zu haben.

Orsingen/Ludwigshafen/Eigeltingen Keine Rocknacht, keine Hauptversammlungen: Immer mehr Veranstaltungen fallen wegen Corona aus Das könnte Sie auch interessieren

Peter Fritschi vom Ordnungsamt schilderte die Lage bei Veranstaltungen aus Sicht der Verwaltung schon zuvor auf Anfrage. Die Verwaltung rate im Moment zur Verschiebung von Veranstaltungen, „bei denen einen größere Anzahl von Menschen in geschlossenen Räumen für längere Zeit und womöglich in räumlicher Enge miteinander in Kontakt kommen“, so Fritschi. Sollten auch Risikogruppen ins Spiel kommen, müsse die Kommune als Ortspolizeibehörde ein Verbot oder „einschränkende Auflagen“ in Betracht ziehen. Darauf habe man bislang aber verzichten können. Dies bestätigte Bürgermeister Stolz in der Sitzung. Verschiebungen habe man im Einvernehmen mit den Veranstaltern geregelt. Stolz und Fritschi wiesen darauf hin, dass jede Regelung eine relativ kurze Verfallszeit haben dürfte.

Stockach Schüleraustausch, Elternabende, Musicalaufführung: Das Corona-Virus sorgt für Absagen und Verschiebungen Das könnte Sie auch interessieren

Unterdessen gelten auch am Stockacher Berufsschulzentrum Einschränkungen wie an den städtischen Schulen. Rektorin Claudia Heitzer erklärte auf Anfrage außerdem, dass eine Reise nach Krakau abgesagt worden sei. Schüler des Wirtschaftsgymnasiums wollten demnächst dorthin fahren, um die Teilnehmer an einem internationalen Projekt mit App-Entwicklung kennen zu lernen. Das Gesundheitsamt hätte die Reise zwar genehmigt, doch in Polen seien die Schulen geschlossen, so Heitzer.