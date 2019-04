von Matthias Güntert und Stephan Freißmann

Da Wohnraum in Städten immer knapper wird, sind viele Kommunen dazu aufgefordert, innerstädtisch zu verdichten. Auch der Planungsausschuss des Gemeinderates musste sich in seiner jüngsten Sitzung mit diesem Thema beschäftigen. Mehrheitlich bei acht Ja- und vier Nein-Stimmen – ein Ausschussmitglied enthielt sich – stimmte das Gremium einer Änderung des Bebauungsplanes am Vorderen Kätzleberg zu.

Eine Entscheidung, die nach Ansicht von Bürgermeister Rainer Stolz dringend vonnöten war: "Vom Regionalplan werden wir als Mittelzentrum zu einer Mindestverdichtung verpflichtet." Als der Bebauungsplan 2011 aufgestellt wurde, sei von der Wohnungsnot kaum eine Spur gewesen. Dies habe sich nun aber verändert. "Im Laufe der vergangenen fünf Jahre ist die Wohnraumknappheit immer mehr in den Vordergrund geraten", so Stolz weiter. Deshalb müsse die Stadt und der Gemeinderat seiner Einschätzung nach reagieren.

Die Änderung des Bebauungsplanes am Vorderen Kätzleberg sieht nun vor, dass ein kleiner Teil des Bauvorhabens auf eine Höhe von 15 anstatt der ursprünglichen 12,50 Meter gebaut werden darf. Von einer durchgängigen Höhe von 15 Meter habe man laut Stolz gänzlich Abstand genommen. Der Teil mit einer Geschosshöhe von 15 Meter sei der, der an den Kreisverkehr angrenzt, so Stolz weiter. Wie viele Bauten grundsätzlich dort entstehen werden, sei noch völlig offen. Lediglich die Gebäudelänge ist auf 30 Meter begrenzt.

Fest steht aber, zumindest wenn es nach dem Gros des Planungsausschusses geht, der Bau einer Tiefgarage – auch um die Verdichtung des Wohnraumes zu ermöglichen. In der Tiefgarage soll Raum für 57 Stellplätze geschaffen werden. "Die Tiefgarage ist zwingend und notwendig", sagt Stolz. Schließlich wolle die Stadt den Freiraum auch für Grünanlagen oder Spielplätze nutzen und nicht für oberirdische Stellplätze. Der Gemeinderat soll in seiner heutigen Sitzung über das Thema beschließen.

Die Sitzung des Gemeinderats beginnt am heutigen Mittwoch, 10. April, um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Stockacher Rathauses. Dabei steht unter anderem das Thema Stadtmarketing auf der Tagesordnung. Um zu einem ganzheitlichen Leitbild für die Stadt zu kommen, zu einer Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, soll demnach die Marketingagentur Gruppe Drei mit Sitz in Villingen nun zunächst die Ausgangssituation analysieren. Außerdem wird der Bedarfsplan der Stockacher Feuerwehr vorgestellt.