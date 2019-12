von SK

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, wie die Polizei mitteilt. Demnach haben die unbekannten Täter in dieser Zeit gegen mehrere Außenstandleuchten der Schule in der Conradin-Kreutzer-Straße getreten. Die Leuchten wurden dadurch beschädigt. Eine der Leuchten wurde sogar aus der Verankerung gerissen und fiel gegen die Glasscheibe einer Tür. Dabei wurde die Leuchte total zerstört, die Glasscheibe der Tür splitterte. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier in Stockach bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.