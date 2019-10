von Jan Riebesehl

Die Kirchengemeinde von Deutwang feierte das Patrozinium der St. Galluskirche mit einem Hochamt. Wegen Abwesenheit von Pfarrer Claus Michelbach wegen einer Studienreise übernahm Pater Alois Felder aus Talbach bei Bregenz das würdevolle Amt. In seiner Predigt wies er auf das Leben und Wirken des Heiligen Gallus hin, der in der Zeit zwischen 550 und 620 lebte und der Überlieferung nach im Bodenseeraum als Wandermönch irischer Abstammung und Missionar tätig war.

Gallus war, wie es in seiner Vita heißt, als Schüler und Gefährte des Heiligen Columban von Luxeuil auf den europäischen Kontinent gekommen. Anderen Quellen zufolge war er irischer Abstammung und wurde im elsässischen Raum geboren. Später traf er auf St. Columban, der sein Lehrer wurde. Er gilt als Gründer des Klosters St. Gallen, da er anscheinend an diesem Ort eine Klause baute, die nach seinem Tod ein Wallfahrtsort wurde. Etwa hundert Jahre nach seinem Tod, im Jahr 719, errichtete der alemannische Priester und spätere Heilige Othmar zu seinen Ehren am eben jenem Wallfahrtsort eine Abtei und gab ihr den Namen St. Gallen.

Sie wurde eine Zufluchtsstätte für irische Gelehrte und Künstler, die in ihrer Heimat von den Dänen und den Wikingern verfolgt wurden.

Pflichtbewusster Einsatz unter mehreren Pfarrern

Zum Ende des Hochamts wurde Christa Kästle für ihre 25-jährige Tätigkeit als Mesnerin in der St. Galluskirche geehrt. Der Vorsitzende der Pfarrgemeinde Hohenfels, Klaus Fetscher, hob hervor, dass Christa Kästle seit 1994 unter den Pfarrern Michael Roßknecht, Stefan Weber, Hubert Freier, Heinrich Moll und Claus Michelbach ihrer Tätigkeit mit viel Hingabe und Pflichtbewusstsein nachgegangen sei. Eine Ehrenurkunde der Erzdiozöse Freiburg wurde von Hans Habe vom Dekanat Konstanz der Jubilarin mit mehreren Präsenten und Blumen überreicht.

Nach dem Hochamt traf man sich im Dorfgemeinschaftshaus in Deutwang. Das gesellige Beisammensein hielt an bis in den späten Nachmittag und gab allen Beteiligten die Gelegenheit, sich gemütlich zu unterhalten.