Hoch motiviert waren alle: die 45 Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft Bodman-Espasingen mit ihrer Dirigentin Maria Brommer, die 33 Kinder vom Grundschulchor Wahlwies mit ihren Leiterinnen Birgitte Mauch und Celia Joos, der Solosänger Ingo Ehrich und der Tastenvirtuose Josef Weimert.

Alle zusammen haben ihr Publikum im gut besuchten Messmer-Haus unter dem Motto "Glück ist..." mit einem rundum schönen, kurzweilig wie facettenreichen Herbstkonzert beschenkt. Herzlicher Beifall bescherte nach vielfarbig bewegtem Abschiedslied ("Lebe deinen Traum") die mit fröhlichem "Juchhe" für alle zum Mitsingen geschmetterte "Fischerin vom Bodensee".

Grundschulchor präsentiert sich fröhlich und gestenreich

"Halleluja, sing ein Lied", begann das rhythmisch schmissig intonierte Eröff-nungslied, leicht verjazzt am Klavier begleitet von Josef Weimert. Sehr viel Spaß gemacht hat wieder der Auftritt des Wahlwieser Grundschulchors, der mit Orff’schen Instrumenten die Bühne erstürmte. Wechselweise von ihren beiden Dirigentinnen geleitet oder am Klavier begleitet, sangen und spielten sie fröhlich, flott und gestenreich das Lied "Vom gelb und grün getupften Papagei", und fragten singend "Warum kleiden sich die Bäume aus, wenn es kalt wird?"

Temperamentvoll und mit einfühlender Präzision führt Maria Brommer ihren Chor durch die Stücke aus der leichten Muse. Bild: Gabi Rieger

"Lieder sind die besten Freunde. Die sind immer für dich da", war ihre zusammen mit der großen Chorgemeinschaft vielstimmig und aus vollem Herzen gesungene Botschaft.

Das Publikum zieht mit

"Der Fuß, der winkt, die Hüfte schwingt. Musik berührt die Menschen", sangen fröhlich swingend die Männer und Frauen im Dialog beim Lied "Musik kennt keine Grenzen". Immer wieder war auch das begeisterte Publikum mit eingebunden. Das abgefragte Wort mit 24 Buchstaben beim Mary-Poppins-Medley wusste Bürgermeister Rainer Stolz. Es beginnt mit "Superkalifragilistik", und wer konnte, durfte deklinieren. Heiter gesungen war die These, dass "ein Löffelchen Zucker die Medizin versüßt".

Chorleiterin Maria Brommer nimmt das Publikum mit. Bild: Rieger

"Singe zu jeder Stunde" und "Ich wünsch dir Liebe und Freude" erklang es fröhlich bewegt, durchflochten von der Dirigentin mit Gedanken zum Thema "Glücklichsein". Chorisch getragene Glückseligkeit schwang mit im Bariton-Solo von Ingo Ehrich bei "Liebe lebt", wo grenzenlos ist, was Liebe kann. Als Solist bei Frank Sinatras "My way" füllte Ehrich den Saal mit Stimme und Gefühl.

Josef Weimert am Akkordeon. Bild: Rieger

Grandios war Weimerts Akkordeon-Solo "Libertango" von Astor Piazzolla. Schon um das zu erleben, hat sich das Kommen gelohnt. Man hatte den Eindruck, hier spiele ein ganzes Orchester. Einem fiebrig tremolierenden Konzert-Walzer folgten nach alpenländisch anmutender Glückseligkeit lebhafte Polkas wie das russische "Karussell". Das Publikum toste, klatschte und stampfte dazu munter den Zweivierteltakt. Bei der finalen Blumenübergabe erklang dann leise "Für dich soll’s rote Rosen regnen" vom Klavier.

Das Ensemble Die Chorgemeinschaft Bodman-Espasingen, dirigiert von Maria Brommer, entstand 1974 aus dem vor 61 Jahren gegründeten Männergesangverein. Vor sieben Jahren wurde die Chorgemeinschaft in der Kooperation "Verein und Schule" durch den von Birgitte Mauch geleiteten Wahlwieser Grundschulchor erweitert. Derzeit singen im "Erwachsenenchor" rund 45 Männer und Frauen. Wer Freude am gemeinsamen Singen hat, ist herzlich willkommen. Geprobt wird mittwochs, 19.30 Uhr, im Erika- und Werner-Messmer-Haus. (gri)

