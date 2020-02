von SK

Laut der Meldung war die Frau am Samstag gegen 21.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 neu beziehungsweise Autobahn 98 von Überlingen in Richtung Singen unterwegs. Dabei wurde sie offenbar von dem BMW-Fahrer bedrängt. Auch andere Fahrzeuge soll der Fahrer, dessen Fahrzeug laut der Mitteilung ein Schweizer Kennzeichen trug, in gefährdender Weise genötigt haben. Die Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen bittet um Hinweise unter Telefon (07733) 9960-0.