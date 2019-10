von SK

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 15.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Stockach, wie die Polizei mitteilt. Demnach war ein unbekannter Autofahrer in Richtung Ludwigshafen unterwegs und streifte den Außenspiegel eines entgegenkommenden BMW Mini Cooper einer 43 Jahre alten Fahrerin. Durch die Splitter wurde außerdem das Auto einer dahinter fahrenden 38-jährigen Frau in Mitleidenschaft gezogen, heißt es in der Meldung weiter. Die beiden geschädigten Frauen hielten an, doch der Verursacher des Unfalls fuhr einfach weiter in Richtung Ludwigshafen. Um den Schaden von mehreren hundert Euro kümmerte er sich nicht. Das Polizeirevier Stockach bittet um Hinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.