Stockach-Espasingen – Im Gasthaus Sonne gab es keinen freien Stuhl mehr, so groß war das Interesse an der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Espasingen. Nach 26 Jahren als Abteilungskommandant gab Michael Jerg an diesem Abend sein Amt ab. Zu seinem Nachfolger wählten die 23 wahlberechtigten Kameraden einstimmig Julian Schmitt.

Uwe Hartmann, Kommandant der Feuerwehr Stockach, lobte, die Amtsübergabe sei sehr gut vorbereitet worden. Julian Schmitt habe den Posten des Jugendwarts bereits an Lisa Helbling übergeben. Die offizielle Verabschiedung von Michael Jerg werde am Kameradschafts- und Ehrungsabend der Gesamtwehr am 2. November stattfinden.

Bürgermeister lobt Jergs Arbeit als "beeindruckendes Beispiel"

Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz ließ es sich aber nicht nehmen, einige persönliche Worte an Michael Jerg zu richten. Vor knapp 26 Jahren sei er selbst in Espasingen aufgeschlagen und habe sich mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut gemacht. "Ein frisch gewählter Abteilungskommandant ist mir entgegengetreten. Wir sind gemeinsam 26 Jahre in der Verantwortung. Ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß, was ein Michael Jerg bei der Feuerwehr an Einsatz bringt – nicht nur bei Proben, im Einsatz, bei Festen und Veranstaltungen."

Michael Jerg (links) erhält von Bürgermeister Rainer Stolz die Bürgermedaille der Stadt Stockach und eine Urkunde. Bilder: Claudia Ladwig

Es sei ein unglaublicher Einsatz, den Jerg für seine Espasinger Feuerwehrkameraden gebracht habe. Ihm sei es zu verdanken, dass diese sich in der Gruppe wohlfühlten und man sich auf sie verlassen könne, so Stolz weiter. "Er hat die Motivation der Mannschaft hingebracht, Jugend und Frauen gefördert. Ich bin unglaublich stolz auf ihn. Er ist ein beeindruckendes Beispiel für viele, die in der Feuerwehr tätig sind."

Dass er seinen Nachfolger hochgezogen habe, dieser die Nachfolge auch geregelt habe zeige eine schöne, geordnete Struktur in der tollen Truppe. Weil auch der Gemeinderat besondere Arbeit besonders würdigt, überreichte Stolz dem scheidenden Abteilungskommandanten die Bürgermedaille der Stadt Stockach.

Feuerwehr als Teil des Dorflebens

Thomas Helbling, der mit Michael Jerg seit Kindergartentagen befreundet ist, sagte, vor rund 35 Jahren seien sie gemeinsam in die Feuerwehr eingetreten. Er betonte das große Engagement Jergs in vielen Bereichen. Die Harmonie innerhalb der Truppe, aber auch in der Zusammenarbeit mit der Abteilung Wahlwies lobte auch Ortsvorsteher Andreas Bernhart. "Ihr habt es geschafft, dass ihr Teil vom Dorfleben seid."

Jerg selbst bescheinigte er: "Du lebst das Dorf, du bist Vorbild, wie du das an die Kameraden weitergibst. Du packst es an und bringst dich ins Dorfgeschehen in vielfacher Weise ein." Die Abteilungskommandanten Wahlwies und Bodman-Ludwigshafen, Rüdiger Lempp und Steffen Bretzke, dankten für die Zusammenarbeit und Partnerschaft.

"In jeder Abteilung eine Spitzenmannschaft"

Während Uwe Hartmann über Organisatorisches sprach – darunter rote Einsatzjacken für alle Abteilungen, digitale Alarmierung noch in diesem Jahr, Digitalfunk verschoben, Fahrzeugbeschaffungen und Neubauten von Gerätehäusern in Seelfingen und Mahlspüren im Hegau, neue Homepage der Feuerwehr Stockach und nicht zuletzt der Bedarfsplan, bei dem er auf Zustimmung des Gemeinderates hoffe – ging Bürgermeister Stolz auf die Feuerwehr allgemein ein. Im Laufe der letzten Jahre habe die Stadt viel Wert darauf gelegt, den Fahrzeugpark zu aktualisieren.

An die Feuerwehr würden immer mehr Anforderungen gestellt, an die man bei klassischer Feuerwehrarbeit ursprünglich nicht denke, so Stolz weiter. "Die Feuerwehren müssen materialmäßig, ausbildungsmäßig und menschlich top sein. Und so ein Topteam braucht eine klasse Führung. Wir haben in jeder Abteilung eine Spitzenmannschaft. Ich bin unglaublich zufrieden, dass wir das in unserer Stadt sagen können."