Ein Nachmittag in Stockach. Bei schönstem Vorfrühlingswetter schlendern die Menschen durch die Oberstadt. Viele Damen haben das gleiche Ziel. In stilvollen Kleidern, gerne ergänzt mit Hut und Federboa, zieht es sie zum närrischen Damenkaffee ins Bürgerhaus Adler Post. Die Alt-Stockacherinnen haben anlässlich ihres 85-jährigen Bestehens zum vergnüglichen Beisammensein eingeladen.

Beim Barock-Tanz kamen Gaby Braun, Heidi, Melanie und Simone Braun, Janine Gabele, Monja Hirling, Simone Keil, Isabelle Keller, Margitta Klement, Regine Lempp, Constanze und Helena Muffler, Maxi Müller, Lea und Vera Ossola, Carmen und Patricia Rainl sowie Manuela Wurst auf die Bühne. Sie tanzten zu Musik von Falco. | Bild: Claudia Ladwig

Was im Sitzen bei leckeren Kuchen und Torten zum Kaffee beginnt, steigert sich in kürzester Zeit: Es wird getanzt und zwar so, wie jede mag – allein, zu zweit oder später auch in einer Polonaise durch den Saal. Die Buggy Tanzband sorgt dabei wie gewohnt für gute Stimmung. Ulrike Gabele begrüßt die Damen, um dann gleich die Moderation an Gaby Braun und Isabelle Keller weiterzugeben. Die haben für jeden Programmpunkt eine witzige Ansage parat. Acht Beiträge werden von unterschiedlichen Altersklassen präsentiert, was den Nachmittag sehr abwechslungsreich macht.

Die jüngsten Mitglieder wirbeln in knallbunten Kostümen mit ebensolchen Pompons über die Bühne. Gemächlicher geht es bei Regina Gromball und Vera Ossola zu, die sich in der "geschäftsberuhigten Zone", beim Einkaufen treffen. Natürlich müssen die Ehemänner herhalten. Dem einen kann man kein Geld mitgeben, weil er sonst alles kauft, nur nicht das, was auf dem Zettel steht.

Erstmal 'ne Runde Dosensekt

Weil Regina Gromball in ihrem Fahrradanhänger zwei Hocker und Dosensekt dabei hat, entwickelt sich ein munteres, nicht ganz jugendfreies Gespräch. Sie landen beim Vergleich von früher und heute und sind sicher, dass sie früher umweltbewusster gelebt haben. "Wir hatten immer Einkaufstaschen dabei und Wasser haben wir auch gespart. Samstag war Badetag: Erst Papa, dann Mama, dann sind wir drangekommen."

Andere Sorgen haben fünf Mädchen, die zum ersten Mal allein Urlaub machen. Ins Kino zu einem Film ab 18? "Können wir nicht, wir sind doch nur zu fünft." Etwas essen? "Kochen ist viel zu gefährlich. In der Küche passieren die meisten Unfälle." Dem Vorschlag, vor dem Essen auf jeden Fall zu beten, folgt ein "Wir sind doch nicht zu Hause" und die Antwort: "Eben, meine Mama kann kochen." Zum Glück hatten die Mütter sie mit Vorräten versorgt. Ihren Stoßseufzer "Was wären wir nur ohne solche Mütter?" quittieren die Gäste mit zustimmendem Beifall.

Regina Gromball (links) und Vera Ossola trafen sich zum Einkaufstratsch. Sie hatten allerlei zu besprechen – sehr zur Freude der Besucherinnen des Damenkaffees im Bürgerhaus Adler Post. | Bild: Claudia Ladwig

Hübsch anzusehen sind die Tänze in barocken Kostümen mit hoch aufgetürmten weißen Lockenperücken sowie in schicken Uniformen. Auch die Jugendlichen mit ihrem Charleston kommen sehr gut an.

Zwischendurch geht es um Datenschutz. Überall müsse man unterschreiben, ob beim Friseur oder Metzger. In dieser Arztpraxis allerdings plaudert Ann-Kathrin Storz als Helferin munter drauflos und alle hören mit. Das führt zu einigen komischen Situationen, die besonders gut wirken, weil sie oft nur ein kleines bisschen an der Realität vorbeigehen.

Eintrittskarten haben Judith Merz-Mayer, Angelika Lempp, Gerlinde Michel und Christa Vollmer nicht, doch auf der Bühne finden sie natürlich ihren Platz. Es geht hoch her. Die verpatzte Führerscheinprüfung, die Spritztour an den See mit Tempo 30, eine Radarfalle, in die Gerlinde Michel reinfuhr. Ob es geblitzt habe? "Nein, gescheppert", sagt sie.

Spaß ohne Männer

Christa Vollmer hat für ihren Mann und sich eine Kreuzfahrt gebucht. "Mit getrennten Betten oder Kabinen?", will Michel wissen. "Auf getrennten Schiffen", kommt prompt zurück. Angelika Lempp war an der Nordsee, in Berlin. Das sei doch nicht an der Nordsee, entgegnen die anderen. "Ah, drum war das so weit an den Strand."

Judith Merz-Mayer stellt fest, Weihnachten sei schöner als die Liebe, es sehr mehrmals. So springen sie thematisch hin und her und hören später mehrfach: "Ihr wart der Knaller." Das kann man auf die ganze Veranstaltung beziehen – die Damen hatten auch ohne Männer – oder gerade deshalb – viel Spaß.

Die Mitwirkenden

Ansage: Gaby Braun und Isabelle Keller, Organisation: Ulrike Gabele; Tanz der Jüngsten mit Clarissa und Paulina Ainser, Nele Faessel, Lenia Klein, Tiziana Peragine, Emilie Schädler, Henrike und Marlene Sommer, Jacqueline und Luisa Woock sowie Anne Zehnle; Einkaufstratsch mit Regina Gromball und Vera Ossola; Mädelsausflug mit Irina Hahn, Laura Kuntz, Lea Ossola, Lena und Noreen Zimmermann; Tanz Barock mit Gaby Braun, Heidi, Melanie und Simone Braun, Janine Gabele, Monja Hirling, Simone Keil, Isabelle Keller, Margitta Klement, Regine Lempp, Constanze und Helena Muffler, Maxi Müller, Lea und Vera Ossola, Carmen und Patricia Reinl sowie Manuela Wurst; "Datenschutz" mit Gabi Filz, Ulrike Gabele, Petra Maier, Lea Ossola, Ann-Kathrin Storz und Manuela Wurst; Geburtstagsüberraschung: Judith Merz-Mayer, Angelika Lempp, Gerlinde Michel und Christa Vollmer; Tanz der Jugendlichen mit Katja Beumer, Irina Hahn, Leonie Hildebrandt, Selin Klement, Laura Kuntz, Sophie Muffler, Annalena Reinl, Mara Ruh, Chiara, Lena und Noreen Zimmermann. (wig)