Die ersten beiden Silos, die für viele Jahre das Ortsbild in Espasingen geprägt haben, sind abgebaut. Gestern waren nur noch die verbeulten Reste der beiden großen Metalltanks zu sehen, die hinter der früheren Brauerei standen. Sie gehörten zu einer Mälzerei, die an dieser Stelle nach dem Ende der Espasinger Brauerei in Betrieb war. Die Brauerei war im früheren Schloss der Familie Bodman untergebracht.

Stockach-Espasingen Das Espasinger Brauerei-Areal von oben: Noch stehen die Silos, doch der Abriss steht bevor

Vorarbeiter Rama Haschany und seine Kollegen waren außerdem damit beschäftigt, die Steganlage, die über den Silos entlangführte, zu demontieren. Bis Ende der Woche sollen dann auch die restlichen Silos abgebrochen werden. Der Abriss gehört zu einer groß angelegten Wiederbelebung des Brauerei-Areals. Das Gebäude der früheren Brauerei bleibt erhalten. Darin sollen durch die Radolfzeller Firma Gnädinger und Mayer Wohnungen entstehen. Und anstelle der Silo-Anlage sind Neubauten mit Wohnungen geplant.