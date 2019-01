Stockach vor 9 Stunden

Brandstiftung mit Feuerwerkskörper: 20.000 Euro Schaden an Supermarkt-Einkaufswagenunterstand

Unbekannte haben in der Neujahrsnacht gegen 3.40 Uhr mutwillig einen Mülleimer vor einem Supermarkt im Gewann Stegwiesen in Stockach in Brand gesetzt, der sich ausgeweitet und hohen Sachschaden verursacht hat.