Stockach Blechschaden wegen Unachtsamkeit

Ein Auto prallte in ein haltendes Fahrzeug. Die Insassen blieben unverletzt.

Der Unfall geschah laut einer Pressemitteilung der Polizei am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Radolfzeller Straße. Demnach prallte ein stadtauswärts fahrendes Auto in ein anderes Auto, das an der Ampel auf Höhe der Industriestraße halten musste. Als Unfallursache vermutet die Polizei Unachtsamkeit. Die Insassen der beiden Autos blieben unverletzt. Den Schaden beziffern die Beamten mit etwa 5000 Euro.