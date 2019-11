Es gibt wieder Zuwachs im Stockacher Industriegebiet Hardt. Die Metzgerei Böhm errichtet dort einen neuen Firmensitz. Entsprechende Informationen bestätigt Metzgermeister Julian Böhm, der Inhaber des Unternehmens. Schon zum 1. Februar soll der Betrieb in Stockach losgehen, erklärt er. Und das bedeutet auch: Seine Metzgerei, die auf Herstellung und Verkauf von bio-zertifizierten Fleisch- und Wurstwaren spezialisiert ist, wird im Januar von ihrem bisherigen Sitz im Konstanzer Industriegebiet Oberlohn wegziehen.

Der Grund dafür ist denkbar einfach: „Die bisherige Produktionsstätte wird uns zu klein.“ Somit machte sich das Unternehmen auf die Suche nach einem neuen Standort. Die Suche sei allerdings langwierig gewesen, sagt Böhm: „Als Metzgerei ist man nicht überall willkommen.“ So sei das Unternehmen froh gewesen, als die Stadt Stockach grünes Licht für den Grundstücksverkauf gegeben habe. Doch Böhm wirbt auch für seinen Berufsstand: „Viele Menschen machen sich falsche Vorstellungen.“ Lärm, Gerüche und Dreck gebe es nicht, versichert er. Auch der Rauch, der zum Räuchern genutzt werde, werde kondensiert und gewaschen, sodass am Ende Wasser in die Kanalisation eingeleitet werde. Und die Tiere werden auch nicht vor Ort geschlachtet, sondern in Überlingen.

Nun investiert die Metzgerei Böhm drei Millionen Euro in ihren neuen Standort. Dies sei für das Unternehmen ein Kraftakt, sagt Julian Böhm. Denn auch im Bio-Segment seien die Gewinne in der Lebensmittelbranche nicht riesig: „Für den Produzenten ist teilweise sogar weniger Gewinn drin.“ Das könne man nur machen, wenn man von der Sache überzeugt sei. Zertifiziert sei seine Metzgerei derzeit nach Demeter- und Naturland-Standard, am Bioland-Siegel arbeite man.

„Die bisherige Produktionsstätte wird uns zu klein.“ Julian Böhm, Metzgermeister | Bild: Sina Böhm

Die Investitionssumme kommt aber auch zustande, weil Böhm modernste Standards umsetzen will. So werden die Metzgerei-Räume keine Fugen haben, in denen sich Bakterien absetzen könnten, berichtet er. Auch die notwendige Kältetechnik sei ein Faktor für die große Investition. Der Europäische Landwirtschaftsfonds fördere den Neubau zwar gemeinsam mit Land und Bund, weil seine Metzgerei ein regionaler Betrieb sei. Doch dies sei nicht ausschlaggebend für den Umzug gewesen, dafür sei die Summe zu klein – die stehe aber erst nach dem Neubau fest. Etwa 20 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit wird die Metzgerei mitbringen, erläutert Böhm. Davon arbeiten zwölf in der Produktion. Die anderen Kräfte verkaufen die Waren auf Wochenmärkten in der Region. Einen Verkauf bei der Metzgerei werde es nicht geben, das sei im Industriegebiet nicht erlaubt, sagt Böhm.

Im Hardt ist damit wieder ein Grundstück bebaut. Und obwohl zwischen den Betrieben noch weitere Lücken zu sehen sind, gebe es dort praktisch keine verfügbaren Grundstücke mehr, sagt Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz. Denn im Prinzip seien bereits alle Grundstücke vergeben. Für die Lücken gebe es jeweils auch Zusagen. Nachfrage nach weiteren Gewerbeflächen gebe es trotzdem, so Stolz – zwar schwächer als sie schon war, aber es komme sicher auch wieder stärkere Nachfrage. Und für diese Zeit wolle man vorbereitet sein. So erklärt er, warum die Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans für Gewerbeflächen jetzt vorangetrieben werden soll.

Bedenken wegen des Flächenverbrauchs könne er nachvollziehen, sagt Stolz. Doch er verteidigt auch die Ausweisung neuer Gewerbegebiete. Und weist auf einen vorsichtigen Umgang mit Flächen hin. So verkaufe die Stadt ihre Grundstücke nicht an Betriebe, die viel Fläche brauchen, aber nur wenige Arbeitsplätze bringen – auch im Hardt.