von Anita Endres

Bereits zum 18. Mal veranstaltete der Narrenverein Taubenriedgärtner Seelfingen die traditionelle Kuhschisslotterie. Die Fleckviehkuh Dame Erika vom Käppeler Hof in Seelfingen brach ihren eigenen Rekord vom letzten Jahr und setzte ihre Hinterlassenschaft, kaum das Hubert Aicheler das Startsignal gab, auf dem Feld L49 ab. Viele zusätzliche Sachpreise wurden im Anschluss an den Hauptgewinn von 500,- € verlost. Die Besucher kamen nicht nur aus Seelfingen und den umliegenden Gemeinden, sondern nahmen auch weitere Anfahrtswege in Kauf.

