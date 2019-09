von SK

Die Erstklässlerinnen und Erstklässler sind in ihren Schulen in Stockach und Ortsteilen herzlich willkommen geheißen worden.

Grundschule Stockach

Bild: Frank Sauer

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschulförderklasse (GFK) an der Grundschule Stockach mit ihrer Klassenlehrerin Edeltraud Herbst.

Bild: Frank Sauer

Die Klasse 1a der Grundschule Stockach mit Klassenlehrerin Petra Biersack.

Bild: Frank Sauer

Die Klasse 1b der Grundschule Stockach mit ihrer Klassenlehrerin Doris Berg.

Bild: Frank Sauer

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1c an der Grundschule Stockach mit Klassenlehrerin Beate Dietz.

Bild: Frank Sauer

Klasse 1d an der Grundschule Stockach mit Klassenlehrerin Simone Schöttle.

Grundschule Wahlwies

Bild: Claudia Ladwig

Klassenlehrerin Gela Adam begrüßt die 20 Erstklässler der Grundschule Wahlwies in ihrem Klassenzimmer. Die sieben Jungen und 13 Mädchen freuen sich, dass sie nun endlich Schulkinder sind.

Grundschule Winterspüren

Bild: Anita Endres

15 Kinder wurden am Mittwoch an der Grundschule in Winterspüren eingeschult. Die Klassenlehrerinnen Marlene Kremp (links) und Katrin Klaiber freuen sich mit den Kindern auf das neue Schuljahr.

Anton-Sohn-Schule Zizenhausen

Bild: Ina Eisenmann

Die erste Klasse der Anton-Sohn-Schule Zizenhausen mit Klassenlehrerin Ute Binder.