Die Kirchengemeinden in Stockach arbeiten seit ein paar Jahren konfessionsübergreifend enger zusammen. Ein Projekt ist die Bibel-Leseaktion. Aber wie soll es jetzt damit weitergehen? In einer Telefonkonferenz haben sich die vier Leiter von christlichen Gemeinden in Stockach darüber verständigt. Die vier Leiter sind Stephan Strittmatter von der neuapostolischen Kirche, Kay Schubert von der freien Christengemeinde, Pfarrer Rainer Stockburger von der evangelischen Kirchengemeinde und Pfarrer Michael Lienhard von der katholischen Seelsorgeeinheit.

Die Bibel-Leseaktion läuft seit dem 23. Januar. Nach der ersten Bibel-Leseaktion zum Neuen Testament soll es mit dem Alten Testament weitergehen. Ein abschließendes Treffen zum ersten Teil der Aktion habe aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden können. Aber die Aktion soll weitergeführt werden. „Die Rückmeldungen dazu waren überwiegend positiv“, teilt Pfarrer Michael Lienhard mit.

Auch das sei in der Telefonkonferenz besprochen worden: „Durch die den Menschen aufgezwungene Auszeit durch die Corona-Krise ist es vielleicht dem einen oder anderen eher möglich, regelmäßig diese Leseaktion mitzumachen“, sagt Michael Lienhard. Rund 60 Personen wollen an der neuen Leseaktion teilnehmen. Sie hätten sich vorgenommen, das Neue Testament in 60 Tagen zu lesen.

Stockach Mehr Miteinander der Konfessionen: Drei Pfarrer ein pastoraler Begleiter erzählen von einer besonderen Aktion und ökumenischer Zusammenarbeit Das könnte Sie auch interessieren

Start für den zweiten Teil der Aktion ist der 1. April. Die vier Gemeindeleiter haben dafür ein Leseprogramm zusammengestellt. Es sind Ausschnitte aus dem Alten Testament, die in circa 20 Stunden gelesen werden können. Die Erfahrungen mit dem Lesen der Bibel sollen dann bei einem Treffen am 23. Juli, um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus besprochen werden. „Alle Interessierten sind eingeladen, bei dieser Bibelaktion mitzumachen“, sagt Lienhard.

Was soll aus dem Alten Testament gelesen werden? Empfohlen werden spannende poetische Texte, Prophetenbücher, manches, was man vielleicht schon länger nicht mehr gelesen hat und manches, was neu entdeckt werden kann. So sehen die Vorschläge aus: Erstes Buch Mose (Genesis), Zweites Buch Mose (Exodus), Rut, Nehemia, Ester, Hiob, Buch der Sprichwörter (Sprüche), Prediger (Kohelet), das Hohelied, Jesaja, Hosea, Amos, Jona, Sacharja. Und dazu jeden Tag in fortführender Reihe ein bis zwei Psalme.