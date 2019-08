Stockach vor 2 Stunden

Bewerbung für die Heimattage ist weiterhin Stockachs Ziel

Stockach strebt weiterhin die Bewerbung für die Heimattage Baden-Württemberg im Zeitraum von 2023 bis 2026 an. Bürgermeister Rainer Stolz hofft, dass Bodman-Ludwigshafen doch noch mitmacht. In der Seegemeinde ist noch nicht klar, ob das Thema nochmal in den Gemeinderat kommen könnte.