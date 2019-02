von SK

Wie diese in einer Pressemitteilung schreibt, meldeten Zeugen zunächst, dass der Mann in Schlangenlinien in der Meßkircher Straße unterwegs sei. Als die Beamten ihn schließlich kontrollieren wollten, zeigte er sich uneinsichtig. Er war aggressiv und beleidigend und griff sogar an das Waffenholster einer Polizistin. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb auch eine ärztliche Blutentnahme veranlasst wurde. Gegen den Mann wird wegen Trunkenheit am Steuer und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt. Da er zudem keinen Führerschein vorzeigen konnte, wird geprüft, ob er überhaupt einen besitzt.