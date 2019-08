Stockach-Hoppetenzell vor 1 Stunde

Betrunkener legt sich mit seiner Mutter an: Polizei rückt zwei Mal an und nimmt ihn schließlich mit

Zwei Einsätze in einer Nacht im selben Haus in Hoppetenzell: Die Polizei musste in der Nacht auf Donnerstag einen stark betrunkenen 20-Jährigen in Gewahrsam nehmen.