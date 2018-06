von sk

Unbekannte haben am Dienstag gegen 18 Uhr an der Bundesstraße 14 auf Höhe Schweingruben versucht, einem Mann mit einer Betrugsmasche Geld abzuknöpfen. Wie die Polizei mitteilte, standen die Betrüger mit ihrem Fahrzeug, einem silberfarbenen Audi, am Straßenrand. Der Mann wähnte sie in einer Notlage und stoppte sein Auto. Die Insassen des Audis erklärten daraufhin, ihnen sei auf dem Weg in eine Klinik nach Tübingen das Benzin ausgegangen und baten den Mann deshalb um Bargeld. Der Autofahrer erkannte den Betrugsversuch, übergab kein Bargeld und verständigte die Polizei. Als diese eintraf, war das Fahrzeug jedoch bereits verschwunden. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät Betroffenen, sich wie im geschilderten Fall zu verhalten.

