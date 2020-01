Unbekannte versuchen es derzeit mit einer bekannten Betrugsmasche: Am Sonntagabend erhielten fünf Personen im Raum Stockach zwischen 18.15 bis 21 Uhr Anrufe von unbekannten Männern, die sich als Polizei- oder Kriminalbeamte ausgaben. Laut einer Mitteilung der Polizei behaupteten die Anrufer, dass im Wohnumfeld der Leute eine Einbrecherbande aktiv sei. Sie fragten deshalb nach Schmuck und Wertsachen im Haus oder dem Kontostand.

Weiterhin war es für die Anrufer von Interesse, ob die Geschädigten alleine daheim sind, so die Polizei. Sie warnt vor dieser Betrugsmasche: „Oftmals dient ein erster Anruf nur der Kontaktaufnahme und zur Feststellung, ob sich die Geschädigten als Opfer einer Betrugshandlung eignen.“

Die Angerufenen reagierten aber richtig. Sie ließen sich nicht täuschen und verständigten das Polizeirevier Stockach über die Betrugsversuche der angeblichen Kriminalbeamten namens Weber oder Jäger, die angaben, dass sie „von der Kriminalpolizei in Singen„ oder „von der Kriminalpolizei in Friedrichshafen„ seien. Den Geschädigten, die sich an die Polizei gewendet haben, ist kein Schaden entstanden.

Die am Sonntag angerufenen Bürger haben Vornamen, die darauf hindeuten, dass diese sich bereits im Rentenalter befinden könnten. Die Opfer der Anrufe sind mit Namen, Vornamen und vollständiger Adresse in öffentlichen Telefonverzeichnissen vermerkt und somit für die Täter im Internet weltweit leicht recherchierbar. Durch einen Auftrag beim jeweiligen Telefonanbieter lasse sich dies kurzfristig verändern, womit den Tätern die Möglichkeit zur schnellen, einfachen und effektiven Auswahl der Opfer entzogen wäre, so die Polizei.

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz ist am Standort Konstanz unter 07531/995-1044 zu erreichen.