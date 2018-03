Stockach Betrüger erbeutet mehrere hundert Euro

Der Mann gab sich als Grabpfleger aus forderte von einer Seniorin einen vierstelligen Geldbetrag. Die Polizei warnt vor dieser Masche.

Ein Mann hat sich am Mittwoch zwischen 12 und 14 Uhr in Stockach gegenüber einer Seniorin an deren Haustür als Mitarbeiter einer Gärtnerei ausgegeben und verlangte für die Grabpflege des verstorbenen Mannes einen vierstelligen Geldbetrag. Laut einer Pressemitteilung der Polizei gab die Frau dem Unbekannten zunächst rund 100 Euro und fuhr mit ihm anschließend zu einer Bankfiliale. Dort händigte sie ihm erneut mehrere hundert Euro aus. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Betroffene sollten im Verdachtsfall zügig die Polizei verständigen. Informationen hierzu unter www.polizei-beratung.de