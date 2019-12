Ungewöhnliche oder bekannte Blicke auf die Stadt und Landschaften vom See-Ende stehen im Mittelpunkt der nächsten Ausstellung im Stockacher Stadtmuseum. Der Titel „Stadt, Land, See – Unsere Region in Gemälden und Fotografien“ steht fest, aber die Auswahl der Werke läuft noch. Und dabei können Stadtmuseums- und archivleiter Johannes Waldschütz und seine Mitarbeiterin Sybille Trefflich aus dem Vollen schöpfen. Im Bestand gibt es zahlreiche Werke von lokalen Künstlern, die Stockach oder die Umgebung gemalt haben.

Die Idee

„Wir wollten es umdrehen. Es geht nicht um einen Künstler, sondern um ihre Motive“, fasst Waldschütz die Idee der Ausstellung zusammen. So eine Zusammenstellung habe es bisher noch nie gegeben. Im Falle des Stockacher Malers Gustav Rockholtz handle es sich Stadtansichten von Stockach oder beim Ludwigshafener Künstler Werner Mollweide Gemälde von der Landschaft um Bodman-Ludwigshafen. Der See habe für Stockach ebenfalls eine große Bedeutung, so Waldschütz. „Die Ausstellung ist auch für Leute vom westlichen See“, ergänzt er.

Das Stadtmuseum habe durch Schenkungen neue Bilder von Rockholtz und Mollweide erhalten. Im Depot gibt es inzwischen sehr viele Werke verschiedener Maler, die teilweise noch nicht in einer Ausstellung zu sehen waren. „Wir haben so viele Bilder, dass wir gar nicht alles zeigen können. Wir wollen so viele wie möglich in die Ausstellung im Obergeschoss packen“, sagt Waldschütz.

Jeder kann Neues entdecken

Der Museumsleiter weiß, dass so mancher Stockacher die Rockholtz-Motive gut kennt, verspricht aber, dass jeder noch Neues entdecken könne. Von Johann Martin Morat und Gustav Rockholtz gibt es zum Beispiel zwei Werke, die mit ihrem Blick vom Osterholz zur Oberstadt hin fast identisch sind. Rockholtz habe sein Werk historischer angelegt und einfach die Stadtwall-Straße verschwinden lassen, erläutert Sybille Trefflich.

Ein anderes interessantes Detail, das ihr aufgefallen ist: Obwohl es 1926 zur Entstehungszeit des Werks bereits Strommasten gab, hat der Künstler keine gemalt. Die Umsetzung ähnlicher Perspektiven auf die Stadt sei bei Malern sehr unterschiedlich. So habe Rockholtz zum Bespiel sehr detailgetreue Gebäude gemalt, erklärt Waldschütz. Er hofft, dass viele in die Ausstellung kommen und Neues in den Werken entdecken können.

Stockach Fotoarchiv von Roland Hübler gehört ab jetzt zum Stadtarchiv: Große Freude über besondere Motive aus Stockach bei der Übergabe Das könnte Sie auch interessieren

Ein paar Bilder für die Ausstellung könnten auch aus der Sammlung Heinrich Wagner kommen. Diese beinhaltet einige Ansichten von Stockach – und zwar nicht nur realistische, sondern auch abstrakte.

Hotz-Fotos ergänzen die Gemälde

Johannes Waldschütz und Sybille Trefflich wollen die Gemälde in der Ausstellung teilweise mit Fotografien aus dem Hotz-Archiv paaren. Die Maler und der Fotograf waren manchmal in unterschiedlichen Jahren und Jahrzehnten an ähnlichen Stellen. Es werde aber auch Stellwände geben, die nur Hotz-Fotos zeigen.

Dabei müssen die Organisatoren aus mehreren tausend Fotos auswählen. Eine Idee haben sie aber schon: Es gibt sehr markante Bilder mit Blick von der Nellenburg zur Radolfzeller Straße mit wenig Bebauung. „Man sieht, wie stark sich die Stadt verändert hat“, sagt Waldschütz in Hinblick auf Fotos und Gemälde gleichermaßen. Beide zeigen den Blick in die Vergangenheit und die Entwicklung der Stadt. Sie seien historische Dokumente.

Und Sybille Trefflich hat auch ein Hotz-Foto aus den 1950er-Jahren im Auge, das eindrücklich an eine Zeit erinnere, in der nach dem Getreidespeicher (ZG-Turmgebäude) in Richtung Hindelwangen keine Gebäude standen.

Orsingen/Wahlwies Unter den Funden war Goldschmuck: Kreisarchäologe erzählt von den Ausgrabungen bei Orsingen und welche Rückschlüsse diese Funde erlauben Das könnte Sie auch interessieren

Die neue Ausstellung, die von Mitte Januar bis Ende Mai läuft, wird das gesamt zweite Museumsgeschoss einnehmen. Im ersten Museumsstock ist nach dem Ende der Chagall-Ausstellung inzwischen wieder die Dauerausstellung eingezogen. Dort wollen Sybille Trefflich und Johannes Waldschütz der Fotografenfamilie Hotz noch etwas mehr Platz einräumen.