von Reinhold Buhl

Die jährlich stattfindende Kunstreihe am BSZ besteht eigentlich aus zwei Reihen: Auf der einen Seite steht der jährliche Schreib- und Vortragswettbewerb für Schüler, auf der anderen Seite stellen regionale Kunstschaffende in den Räumen des BSZ ihre Werke aus. Die diesjährige Kunstreihe, die Ende März mit einer großen Vernissage begann und gerade zu Ende ging, stand unter dem Thema Vielfalt und wurde von der Abschlussklasse des Wirtschaftsgymnasiums organisiert.

Christine Angele zeigt ihre Werkschau

Die Stockacher Künstlerin und Lehrerin Christine Angele präsentierte im Rahmen der SchulART im BSZ ihre Werkschau zum Thema Vielfalt. Ihre Arbeiten wurden durch Bilder von Schülern aus der VABO-Klasse (Vorqualifizierung für Arbeit und Beruf) ergänzt. In dieser VABO-Klasse werden Flüchtlinge aus vielen verschiedenen Ländern unterrichtet, so dass sich in diesem Schulbereich das Thema Vielfalt bereits in den Nationalitäten widerspiegelt. Die Schüler haben ihre Erfahrungen mit Rassismus und Anderssein in ihren Bildern verarbeitet.

Vielfalt in Videos und Rollenspielen

Während der vergangenen zwei Monate schrieben Schüler verschiedener Klassen Texte zu den ausgestellten Kunstwerken. Diese Texte bildeten die Grundlage für sechs szenische Darstellungen des Themas Vielfalt, die den zahlreichen Besuchern der Finissage in Form von selbst erstellten Videos und Rollenspielen gezeigt wurden.

In einer Präsentation sinnierte eine alte Frau, dargestellt von einer Schülerin, über die vielfältigen Lebensstufen, durch die sie in ihrem langen Leben gegangen ist. In einer Video-Präsentation der Klasse WGW 13 (Wirtschaftsgymnasium) wurde die Thematik von einer anderen Seite beleuchtet. Die Schülerin Desnica Maja wurde gefilmt, als sie sich in der Waren-Vielfalt eines Supermarktes verlor, und eine weitere filmische Verarbeitung beleuchtete das Thema Vielfalt über die Darstellung von Toleranz und Intoleranz.

Michael Butsch bedankt sich bei Schülern und Künstlerin

Michael Butsch, stellvertretender Schulleiter am BSZ Stockach, bedankte sich in seiner kurzen Ansprache beim Schüler-Orga-Team sowie bei den Deutschlehrerinnen Saskia Metzler und Andrea Gihr für ihr Engagement in der SchulART. „Ein besonderer Dank gilt der Künstlerin Christine Angele, die erfreulicherweise ihre Kunstwerke als Leihgabe unserer Schule zur Verfügung gestellt hat“, schloss Butsch seine Rede.