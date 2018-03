Stockach Bernd Joos bleibt als Mann der klaren Worte in Erinnerung

Ortsvorsteher Junginger lobte bei der Verabschiedung des Zizenhauser Feuerwehr-Abteilungskommandanten die klaren Worte, mit denen Bernd Joos die Erfordernisse der Wehr geschildert habe. Nachfolger von Joos ist Sven Bernhard.

Die Aktiven der Abteilungswehr Zizenhausen haben in der Hauptversammlung Sven Bernhard zu ihrem neuen Kommandanten gewählt. Sein Stellvertreter ist Thomas Müller, im Ausschuss sind Uwe Aicheler, Michael Deyer, Rainer Winkler und Giovanni Dimasi. "Wenn ich jünger wäre, würde ich nochmals kandidieren", begründete Bernd Joos seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur. In den zurückliegenden fünf Jahren seiner Amtszeit habe er Anerkennung und Verantwortung erfahren, es sei eine lehrreiche Zeit gewesen und es erfülle ihn mit Stolz, eine solche Truppe geführt zu haben. Gesamtkommandant Uwe Hartmann bedauerte das Ausscheiden Joos' aus der Führungsposition und dankte ihm für seinen pflichtbewussten Einsatz. Auch Ortsvorsteher Michael Junginger bedankte sich: "Unsere Zusammenarbeit hat super funktioniert." Klipp und klar habe Joos ihm immer gesagt, was getan werden müsse. "Ich habe in den vergangenen Jahren über die Einsatzgebiete der Feuerwehr und deren Infrastruktur viel gelernt", stellte Junginger fest. Im Namen der Zizenhauser Bürger dankte er den Feuerwehrlern, dass sie neben Proben und Einsätzen auch sonst immer dabei seien, zum Beispiel bei der Dorfweihnacht und dem Funkenfeuer.

Schriftführer Rainer Winkler berichtete ausführlich von 22 Proben, drei davon mit der Abteilungswehr Hoppetenzell, und einer Hauptprobe mit der Gesamtwehr. Bei dieser Hauptprobe mussten die Abteilungswehren an vier Stationen unterschiedliche Aufgabenstellungen lösen. Dreimal wurde die Zizenhauser Wehr zum Einsatz wegen Unwetterschäden gerufen, hier vor allem Wasser und Schlamm in Kellern, zweimal zu Bränden und einmal, um technische Hilfe zu leisten. Anfang März dieses Jahres gab es noch einen Fehlalarm durch einen Rauchmelder. Besonders war der Einsatz am 21. Juli in Ludwigshafen gewesen, zu dem man zur Unterstützung gerufen worden war. "Schlamm, Geröll und Barrieren aus Sandsäcken waren das erste, was wir sahen", schilderte Winkler die Situation. An zehn Einsatzorten war man bis 4 Uhr morgens tätig. Ende Oktober gab es als Dankeschön ein Helferfest im Gemeindehaus Ludwigshafen.

Der Pflege der Kameradschaft dienten das traditionelle Sauerkrautessen sowie das Weihnachtskegeln in Güttingen. Ein feierlicher Höhepunkt im Feuerwehrjahr 2017 war die Fahrzeugweihe am 9. April vor der St. Oswaldkirche; dabei war auch der Mannschaftstransportwagen aus Zizenhausen.

Bernd Joos zeigte sich zufrieden über den Ausbildungsstand bei der technischen-, Führungs- und Grundausbildung. Befördern konnte Joos Nadine Bernhard (Hauptfeuerwehrfrau), Marco Fiore (Feuerwehrmann), Uwe Aicheler (Hauptfeuerwehrmann) und Josef Kümmel (Hauptfeuerwehrmann).

Drei Aktive verabschiedete Joos an diesem Abend: Hauptfeuerwehrmann Rudolf Nagel wechselt in die Alterswehr, Hauptfeuerwehrmann Rolf Renner hat seinen Wohnort in Espasingen und Brandmeister Axel Schacher, der 15 Jahre Abteilungskommandant gewesen war sowie Ausbilder für Truppmann und Truppführer wechselt in die Alterswehr.