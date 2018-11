von SK

Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden Männer ihren VW mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf dem Gehweg abgestellt. Sie gaben vor, wegen eines Notfalls auf dem Weg ins Krankenhaus zu sein. Dabei sei ihnen das Benzin ausgegangen und mangels Bargeld könnten sie nicht tanken.

Eine Autofahrerin verständigte daraufhin die Polizei. Die herbeigerufene Streife stellte fest, dass die Notlage erfunden war und erhob eine Sicherheitsleistung. Bei den weiteren Überprüfungen kam heraus, dass die beiden Männer um 14 Uhr bereits in Pfullendorf in gleicher Weise aufgefallen waren. Personen, die den beiden Tatverdächtigen in Mahlspüren Geld übergeben haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91 0.

