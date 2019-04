Gewonnen hat jedes der 17 Orchester, die beim rundum gelungenen Wertungsspiel teilnahmen. "Wir haben heute von allen ein tolles Niveau gehört", betonte am Ende der aus der Pfalz angereiste "Oberjuror" Matthias Wolf. Immer die ersten drei von jeder Wertungsstufe wurden platziert und mit einem Geldgeschenk aus der Messmer-Stiftung belohnt. Urkunden und Lob gab es für alle. Ganz oben auf dem Siegertreppchen der jeweiligen Kategorie standen das Jugendblasorchester Stockach, die Jugendkapelle Markelfingen-Liggeringen-Güttingen, die "Funny Kids" aus Tengen und die Bläserklasse aus Gailingen.

Mit "sehr gut" bewertete die Jury das Gruppenspiel der Stockacher Musikschule. Bilder: Gabi Rieger

Hochwertige sinfonische Blasmusik für große Besetzung, die sonst in vielen Jugendkapellen nicht vorhanden ist, bildete das Programm beim Gala-Konzert vor mehr als 500 Zuhörern in der vollbesetzten Jahnhalle. Unter dem Dirigat von Kuno Rauch bewegten sich die 57 Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus den 86 Mitgliedsvereinen des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee mit Stücken wie "The Legend of Maracaibo" und "Star Wars" musikalisch auf höchsten Touren.

Das von Yvonne Krause geleitete Vororchester des Musikvereins Orsingen-Nenzingen, das sich ein "sehr gut mit Stern" erspielte, gehörte zu den ersten Aspiranten bei den vorausgegangenen Wertungsspielen. "Gut war’s. Es hat Spaß gemacht", sagte die Klarinettenspielerin Corinna Gaupp. Vorher sei sie aufgeregt gewesen, aber das habe sich beim Spielen gelegt. Mit fünf Perkussionisten und vielen Bläsern war das später als "sehr gut" bewertete Gruppenspiel der Musikschule Stockach vertreten. "Auf die Pause zwischen den Stücken musste ich besonders aufpassen", erklärte nach gelungenem Vorspiel der neunjährige Sopransaxophon-Spieler Raphael Kessler.

Das Vororchester Orsingen-Nenzingen zeigte beim Wertungsspiel sein Können.

"Beim Wertungsspiel ist es ja so, dass das Publikum beständig wechselt", erklärte Johannes Steppacher, warum er als Präsident des Blasmusik-Verbands Hegau-Bodensee entsprechend der 17 beim Wertungsspiel teilnehmenden Jugendkapellen etliche Male seine Grußworte zu sprechen hatte. Acht Juroren, verteilt auf die beiden Austragungsorte Gymnasium und Realschule, machten sich bei den Vorspielen eifrig Notizen.

Jury bewertet nach vier Kriterien

Die Juroren vom Bund deutscher Blasmusikverbände bewerten vier Kriterien: Spielfreude und Musikalität, technische Ausführung, Orchesterklang und Interpretation. "Dabei geht es uns nicht vordergründig um den vergleichenden Wettbewerb, sondern darum, den Orchestern eine Rückmeldung über ihren Leistungsstand zu geben", erläuterte Matthias Wolf, der als Vorsitzender der Juroren abends in der Jahnhalle die Wertungsergebnisse bekannt gab. Mitglieder der Ausbildungsgemeinschaft Hoppetenzell, Zizenhausen, Mahlspüren und Raithaslach (HoZiMaRa) boten rund um die Uhr Snacks und Getränke zur Stärkung.

In den Einspielräumen gaben die Dirigenten letzte Instruktionen, davor warteten gespannt die Eltern. Spannung lag in der Luft, wenn einzelne Juroren zur "Manöverkritik" erschienen. Lob und Ermunterungen folgte das Feedback zum weiteren Entwicklungspotenzial. Wozu es führen kann, wenn man immer schön dabeibleibt, konnten Musiker und Besucher zum Finale mit dem Verbandsjugendblasorchester erleben, bei dem jeder "mindestens" das Leistungsabzeichen in Silber besaß.