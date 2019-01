von SK

Laut einer Pressemitteilung der Polizei bemerkte der vom Stadtwall kommende junge Mann gegen 17.20 Uhr zu spät, dass eine 44-jährige Fahrerin vor ihm aufgrund des Rückstaus am Kreisverkehr an der Goethestraße abbremsen musste. Da es ihm nicht mehr gelang, rechtzeitig anzuhalten, prallte sein Auto auf das Heck des anderen. Die Polizei vermutet, dass der 23-Jährige sich zuvor mit seinem Handy beschäftigt hatte und daher abgelenkt gewesen war. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro, verletzt wurde jedoch niemand.