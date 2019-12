von Constanze Wyneken

Turnvater Jahn hätte seine helle Freude gehabt, wäre er am vergangenen Sonntag Zeuge des farbsprühenden Ereignisses in der nach ihm benannten Sporthalle in Stockach gewesen: Dort nämlich fand unter den Augen der gut 400 Zuschauer die Turnschau des Turnvereins (TV) Jahn Zizenhausen statt. Ganz nach dem Motto des Initiators der deutschen Turnbewegung „frisch, fromm, fröhlich, frei“ erlebten die Zuschauer eine Turnschau, die ihresgleichen sucht.

Die Pink Panther Formation mit Ariana Kouhestani (links, stehend). | Bild: Constanze Wyneken

Ein ganz besonderer Auftritt war dabei der des „Showteams Phoenix„. Das Showteam präsentierte das kurze Turnmärchen „Memory of Momo“. Es gehört seit 2016 zu den vier besten Teams im Badischen Turnerbund, wurde 2017 und 2019 DTB-Showgruppe, gehört somit zu den 15 besten Teams in ganz Deutschland und hat sich zudem in diesem Jahr für die Showturn-Weltmeisterschaft 2021 in Lissabon qualifiziert.

Die „Spacy Scoops“, Choreographie: Yvonne Schmied und Mariann Stroppel. | Bild: Constanze Wyneken

Im Sommer dieses Jahres vertrat das Showteam Deutschland bei der Weltgymnaestrada 2019 in Dornbirn. Mit der bezaubernden Choreographie „Memory of Momo“ hat das erfolgreiche Team auch das heimische Publikum in der Jahnhalle fasziniert.

Das Showteam Phoenix ist auf dem Weg zur Show-Weltmeisterschaft 2021 in Lissabon. In der Jahnhalle durften die Zuschauer die Darbietung Memory of Momo erleben. | Bild: Constanze Wyneken

Moderiert von einem launigen Noel Weber (selbst Kunstturner und Oberligameister in 2019) bot der TV Zizenhausen Kunstturnen, Tanz und Akrobatik der Extraklasse. Was an dem Abend gezeigt wurde, war absolut fabulös, wie man auch am Applaus zwischen den Programmpunkten hören und in den strahlenden Gesichtern lesen konnte.

Die Früchte des mal spielerisch, mal harten, aber immer hochmotivierten Turntrainings wurden im Laufe der Schau glitzernd und farbenfroh inszeniert und präsentiert: Da gab es wild springende und fliegende Menschen, ihren Schabernack treibende, vier bis sieben Jahre alte Minions (kleine, gelbe, einäugige Wesen), metallische Außerirdische (die „Spacy Scoops“ – eine Aerobic-Formation von Damen im Alter von 22 bis 35 Jahren), hüftschwingende Zumba-Tänzerinnen (fünf bis zehn Jahre) und wilde Raubtiere (Löwenköniginnen und rosa Panthermädchen).

„Memory of Momo“ – Das „Showteam Phoenix“ mit seiner preisgekrönten Choreographie wird das Land Deutschland bei der Show-Weltmeisterschaft 2021 in Lissabon präsentieren | Bild: Constanze Wyneken

Der Programmpunkt „Pink Panther“ wurde von einer bunt gemischten Truppe Mädels im Alter von sieben bis 15 Jahren präsentiert. Die Mädchen konnten als Formation bereits reihenweise Erfolge in ganz Deutschland und auch international einfahren. Eine von ihnen, Ariana Kouhestani, hat als Aerobic-Turnerin zudem Aussichten auf Aufnahme in den Deutschen Bundeskader 2020.

Das hat Power: Lichtershow mit Pois, Choreographie: Jana Fuchs. | Bild: Constanze Wyneken

Zu sehen bekam das Publikum auch einen 007-Geheimagenten-Thriller von der Formation „Blue Berrys“. Die Mädchen im Alter von zehn bis 13 Jahren belegten bei den Jugend-Mannschafts-Wettkämpfen in Gottmadingen in diesem Jahr den siebten Platz. Im Wettkampf-Aerobic zeigten dann Mädchen im Alter von neun bis 14 Jahren Elegantes und Fetziges im Einzel, Duo und Trio.

Fliegende Frau im Geräteblock des „Showteam Phoenix“, Choreographie: Constantin Hirschle, Daniel Härle, Laura Keller, Nicole Hartmann | Bild: Constanze Wyneken

Es kamen natürlich auch Geräte zum Einsatz: Kästen, Barren, rettende Matten, Aerobic-Stepper und Pois (Lichtjonglagekugeln). Und die „Nellis“, Zirkussport-AG vom Stockacher Nellenburg-Gymnasium, geleitet von Claudia Weber-Bastong, präsentierten atemberaubende Stunts am Vertikaltuch, auf dem Einrad und tanzten ausgelassenen Charleston.

„König der Löwen“, Choreographie: Constantin Hirschle, Laura Keller, Nicole Hartmann | Bild: Constanze Wyneken

Etliche weitere Überraschungen hatte der TV Zizenhausen auf Lager: Die Trainer und Organisatoren bekamen Blumen und Geschenke für ihr Engagement, und Stefan Tresp, Vorsitzender des TV Zizenhausen, dankte der Stadt Stockach, der Gemeinde Mühlingen und der Technik-AG des Nellenburg-Gymnasiums für Hilfe und Unterstützung.

Noel Weber im Interview mit Melanie und Leonie von der Formation „Pink Panther“. | Bild: Constanze Wyneken

Ariana Kohuestani zeigte eine beeindruckende Einzelchoreographie, Sammy Schatz spielte Klavier und ganz am Ende gab es einen Flashmob: Alle Teilnehmenden, Organisatoren und Trainer sangen und tanzten zum Weihnachtssong von Mariah Careys „All I want for Christmas“ und brachten der Turnschau zuguterletzt noch eine weihnachtliche Wendung, die allen Anwesenden das Herz öffnete.