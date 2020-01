von Doris Eichkorn

Die Mahlspürer können stolz sein: Neben einer großen Zahl von Jugendlichen, welche sich in einem Verein engagieren, lassen sich alle Kinder im passenden Alter bei der Jugendfeuerwehr zu Rettern und Helfern ausbilden.

„Heute haben wir viele Mädchen“

Bereits im Kindesalter war Jugendleiterin Annalena Knapp fasziniert von der Arbeit der Feuerwehr und wollte immer – wie ihr Vater – ein Teil der Wehr sein: „Früher war dies nicht so einfach“, erinnert sie sich im Gespräch mit dem SÜDKURIER an ihren Einstieg bei der Jugendfeuerwehr im Alter von 14 Jahren.

„Die Jungs waren natürlich nicht so begeistert von der Idee“, erinnert sie sich im Rückblick, aber die Jugendleiter und der damalige Kommandant Arnold Renner hätten den Weg geebnet. „Heute haben wir sehr viele Mädchen und darauf sind wir stolz“.

Spaß, Feste, Zeltlager

Gemeinsam mit Markus Wenger leitet sie die Jugendfeuerwehrabteilung und übt mit den Kindern gezielt Notfälle. Dies beginnt mit einfachen Übungen wie dem Umgang mit den Funkgeräten bis hin zu Löschübungen oder den Grundlagen lebensrettender Maßnahmen. Neben der Teilnahme der Jugendwehr an allen offiziellen Terminen der Erwachsenen bleibt jedoch auch viel Zeit für gemeinsame Unternehmungen.

So vergeht kein Jahr, in dem die kleine Dorfwehr nicht mit ihrer Jugend und einem voll beladenen MTW zum Jugendfeuerwehrzeltlager des Kreises aufbricht. Bei allen Festen, wie dem Vatertag oder dem Herbstfest, sind die Mitglieder der Jugendabteilung ebenfalls dabei. Eifrig helfen sie mit, räumen Tische ab und vieles mehr.

Frische Hähnchen für die Jugendkasse

Aktuell bieten sie einen ganz besonderen Service für die Bevölkerung im Dorf. Gerade am vergangenen Dienstag gab es wieder frisch gegrillte Hähnchen, welche die Jugend dann gegen Vorbestellungen an die Bewohner im Dorf ausgibt. Dies kommt bei den Dorfbewohnern sehr gut an und füllt auch die Jugendkasse, aus welcher dann Ausflüge, T-Shirts und alles, was man für die Jugendarbeit benötigt, bestritten werde.