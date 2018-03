Raum Stockach Bei der Flüchtlingsarbeit in Stockach ist vieles in Bewegung

Bei der Flüchtlingsarbeit in Stockach ist vieles in Bewegung

Die Infrastruktur für die Integration wird neu geordnet. Die ehrenamtlichen Helfer gründen einen Verein. Demnächst kommen auch Integrationsmanager.

Integrationsmanager kommen, aus dem Helferkreis wird ein Verein und der ehrenamtliche Integrationsbeauftragte der Stadt, Wolf-Dieter Karle, gibt sein Amt auf: Vieles ist in Bewegung, was die Arbeit mit Flüchtlingen in Stockach angeht. Eine Bestandsaufnahme der wichtigsten Punkte:

Integrationsmanager: Diese Positionen werden im Rahmen des Paktes für Integration für zwei Jahre aus Landesmitteln finanziert. 251 560 Euro an Landesmitteln stehen für Stockach und die fünf Umlandgemeinden zur Verfügung, wie aus einer früheren Mitteilung der Landtagsabgeordneten Dorothea Wehinger (Grüne) hervorgeht. Integrationsmanager sollen sich demnach etwa um Arbeitsmarktintegration und Spracherwerb bei Flüchtlingen in Anschlussunterbringung kümmern. Wie der Leiter des Stockacher Ordnungs- und Baurechtsamtes, Peter Fritschi, in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats mitteilte, werden die Stellen für die Verwaltungsgemeinschaft Stockach in Regie des Landratsamtes eingerichtet. Die sechs Kommunen ziehen diese Aufgabe damit nicht an sich, was möglich gewesen wäre. Mit der Lösung des Landratsamtes zeigten sich Fritschi und Bürgermeister Rainer Stolz zufrieden.

Wolf-Dieter Karle, ehrenamtlicher Integrationsbeauftragter der Stadt, hat am heutigen Donnerstag, 29. März, seinen letzten Arbeitstag. Entsprechende Informationen bestätigte er. Nach drei Jahren werde es Zeit, etwas anderes zu tun, zumal er in diesem Jahr 68 Jahre alt werde, so Karle. Sein Schwerpunkt sei die Vermittlung von Geflüchteten in Ausbildung und Arbeit gewesen. Seine Position solle zunächst nicht wieder besetzt werden, so Karle. Es gebe die Überlegung, dass die Integrationsmanager die Aufgaben übernehmen, so Fritschi. Helferkreis: Aus dem Helferkreis der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer wird der Verein "Kulturbrücke Stockach". Seit Kurzem befinde sich der Verein in Gründung, sagt Christiane Pieper vom Koordinationsteam. Laut Sonia Steidle vom Koordinationsteam gehören etwa 100 Aktive aus Stockach und Umgebung dazu. Der neue Verein will seine Angebote an die ganze Bevölkerung richten, sagt Pieper. Beide betonen die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung im Vorfeld der Vereinsgründung. Auch die Verwaltung sei daran interessiert, mit einem Verein einen stabilen Ansprechpartner bei den Ehrenamtlichen zu haben, so Ordnungsamtsleiter Fritschi. Der Vertrag der Stadt mit Ulrike Stiller, die den Helferkreis geleitet hatte, war Ende 2017 ausgelaufen.

Zahlen

Im Raum Stockach leben laut dem Amt für Migration und Integration im Landratsamt 278 Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften des Kreises (Stand: 28. Februar), davon 51 in Bodman-Ludwigshafen, 17 in Liggersdorf, 51 im früheren Hotel Linde, 151 in der Zoznegger Straße und acht in Zizenhausen. Laut den Zahlen des Landrats­amtes leben in den Gemeinschaftsunterkünften im Raum Stockach auch 179 Menschen, die ausziehen dürften, weil sie als Asylbewerber anerkannt wurden oder 24 Monate in einer Gemeinschaftsunterkunft leben. Auf dem Markt steht allerdings nur sehr wenig Wohnraum zur Verfügung. Im Raum Stockach leben 384 Menschen in regulärer Anschlussunterbringung. (eph)