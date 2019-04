Zuerst die gute Nachricht: Ewald Grundler, der seit 60 Jahren dem Chor in Espasingen seine schöne Bassstimme verleiht, bleibt der Chorgemeinschaft Bodman-Espasingen als Sänger weiter erhalten. Dafür wurde er im Rahmen der Jahresversammlung im Messmer-Haus durch Bernhard Schäuble, den Präsidenten vom Bodensee-Hegau-Chorverband mit der Gründungsmedaille des Badischen Chorverbandes ausgezeichnet.

Was alles los war in den zurückliegenden 60 Jahren will Grundler eines Tages aufschreiben. "Es ist ein Zeitraum von mehr als zwei Generationen", sagte er. "Die traditionellen Volkslieder wurden inzwischen durch eine moderne Notenliteratur fast abgelöst."

Repertoire hat sich geändert

Früher habe es bei den Proben keine Stimmbildung gegeben wie heute, resümierte Grundler. Seine größte Freude als Chorsänger sei, "wenn schöne Lieder schön gesungen werden – egal, ob Volkslied, Schlager oder modernes Liedgut."

Die Fackel als Vorsitzender der Chorgemeinschaft gibt Grundler nach 40 Jahren Amtszeit weiter an Helga Wiedenhorn, die bis zur nächsten Wahl im rollierenden Procedere zusätzlich ihr Amt als Schriftführerin weiterführt.

"Jetzt, mit 76 Jahren, möchte ich den Vorsitz in jüngere Hände geben" erläuterte der Jubilar. Singen werde er nach wie vor und er versprach, "wenn's gewünscht wird", sich auch zukünftig in der Chorgemeinschaft zu engagieren.

Helga Wiedenhorn ist die neue, einstimmig gewählte Vorsitzende.

Eine schöne, aber auch eine anstrengende Zeit mit viel Arbeit liege hinter ihm, resümierte Grundler, der vor seinem Engagement als Vorsitzender sechs Jahre als Schriftführer gewirkt hatte. "Zum Vorstand wird man nicht geboren, dazu muss man sich langsam entwickeln", meinte er. Früher habe man in Bodman regelmäßig Veranstaltungen bewirtet, wie zum Beispiel Strandfeste. "Heute bewirtet unsere Chorgemeinschaft keine Feste mehr. Denn unser Altersdurchschnitt liegt bei etwa 65 Jahren."

Grundler hat viel bewirkt

Grundler hat einiges bewirkt in seiner 40-jährigen Vorstandstätigkeit. In den achtziger Jahren aktivierte er die Chöre der Raumschaft Stockach, führte das alle zwei Jahre begangene Freund-schaftssingen ein, und er engagierte sich darüber hinaus von 1989 bis 2005 als Präsident vom Bodensee-Hegau-Sängerbund. Über diesen rief er 2011 die Kooperation mit dem Schulchor der Grundschule Wahlwies ins Leben.

"Ich habe gar nicht gewusst, wie gut ich bin", kommentierte der mehrfach mit leidenschaftlichem Feuer Gelobte seine fulminanten Laudationen. "Als Unternehmer und als zukunftsgewandter Visionär sind Sie für unsere Dorfgemeinschaft enorm wichtig", betonte nach einstimmiger Entlastung der Ortsvorsteher Andreas Bernhart. "Ihr macht sogar Gewinn, wow", kommentierte Bürgermeister Rainer Stolz die von Harold Hoehne präsentierte Kassenlage.

Helga Wiedenhorn wurde einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt. Ihr Amt als Schriftführerin wird sie bis zu den nächsten Wahlen zusätzlich weiterführen. "Es ist für mich eine große Ehre, in die Fußstapfen von meinem Vorgänger treten zu dürfen", freute sich die passionierte junge Chorsängerin, die ihr Amt als Vorsitzende "aufmerksam und mit Elan" auszufüllen plant.

Dirigentin rundum zufrieden

Die Chorgemeinschaft Bodman-Espasingen pflegt ein rollierendes Wahl-System. Einstimmig wiedergewählt wurden Harold Hoehne als Kassierer, Ursula Brick als aktive Beisitzerin und Bernd Schnoor als passiver Beisitzer. Kurt Hildebrand bleibt Kassenprüfer.

Rundum zufrieden äußerte sich die Dirigentin Maria Brommer. Auch sie hob die Verdienste Grundlers hervor. Sie bezeichnete ihn als "Vollblutsänger, kompetent, extrem verlässlich", und in null Komma nix konnte Grundler eine weitere glühende Laudatio erleben.