von Stephan Freißmann

Einzelhandelskunden aus Stockach und Umgebung sollen demnächst einen neuen Anlaufpunkt in der Meßkircher Straße haben – und die Pläne werden konkreter. ZG Raiffeisen und der Lebensmitteldiscounter Aldi bereiten ihre Neubauten vor, die auf dem Gelände des früheren Raiffeisen-Technik-Marktes entstehen sollen. Der Raiffeisen-Markt zieht damit über die Straße, die Aldi-Filiale kommt in Stockach zur bestehenden hinzu. Der Abbruch des alten Gebäudes stockt, doch das Vorhaben hat nun eine bürokratische Hürde genommen. Der Planungsausschuss des Stockacher Gemeinderates hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für gut befunden. Dieser regelt, was die beiden Unternehmen errichten dürfen – und vor allem wie groß sie werden dürfen (siehe Kasten).

Die Angelegenheit ist deswegen etwas verzwickt, weil das Grundstück knapp außerhalb des Bereichs liegt, in dem das zentrenrelevante Warensortiment angeboten werden darf. Dazu gehören etwa Lebensmittel, Kleidung und Textilien. Auch einige Stellungnahmen, die im Bebauungsplanverfahren eingegangen sind, formulieren Bedenken, dass sich zu viel innenstadtrelevantes Sortiment außerhalb des dafür bestimmten Bereichs wiederfinden könnte – mit unangenehmen Folgen für den Handel in der Innenstadt. In diese Richtung äußern sich etwa der Handelsverband Südbaden, das Regierungspräsidium Freiburg und die Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee.

Im Einzelhandelskonzept von 2008 sei an der fraglichen Stelle ohnehin ein Sondergebiet für einen Raiffeisenmarkt verzeichnet, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage für den Ausschuss. Beim "raiffeisentypischen Warensortiment", so die korrekte Bezeichnung, seien Nahrungsmittel deutlich untergeordnet. Und beim Lebensmittelmarkt dürften "andere Sortimente nur in untergeordnetem Umfang angeboten werden", heißt es in den Stellungnahmen der Stadtverwaltung zu den Bedenken. Und mit dem Verkehr werde es auch besser, denn die Lebensmittelkäufer aus dem nördlichen Bereich müssten dann nicht mehr die Stadt durchqueren, um die bisherige Filiale aufzusuchen. Verständlich seien die Bedenken dennoch, sagte Bürgermeister Rainer Stolz in der Sitzung, und man teile sie.

Bereits bei der Einwohnerversammlung hatte er auf eine Bürgerfrage geantwortet, dass die Unternehmen selber entscheiden, wo sie sich niederlassen wollen. Und dass die Rechtsprechung den Firmen gegenüber "sehr wohlgesonnen" sei. Das legt den Schluss nahe: Mit Verweis auf das Einzelhandelskonzept die Ansiedlung abzulehnen, hätte vor Gericht kaum Bestand.

Die beiden Unternehmen bereiten sich jedenfalls auf die Neubauten vor: "Wir würden gerne das Frühjahrsgeschäft mitnehmen", sagt Pressesprecherin Ulrike Mayerhofer von ZG Raiffeisen – auch wenn das von Genehmigungen und der Verfügbarkeit von Handwerkern abhänge. Pressesprecher Tobias Neuhaus von Aldi Süd wagt derzeit keine Prognose zum Zeitplan. Doch er teilt mit, dass der Abbruch des bestehenden Gebäudes Mitte 2019 weitergehen soll. Die Entscheidung über den Bebauungsplan trifft der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch, 12. Dezember.