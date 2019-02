Die Premiere war gelungen: 220 Gäste füllten das Bürgerhaus Adler Post, um den 23-jährigen Pianisten Aaron Löchle beim Kinder- und Familienkonzert zum Thema Ludwig van Beethoven zu erleben. Die Altersspanne reichte vom Kleinkind bis zur Generation der Großeltern. Georg Mais führte als ausgewiesener Beethoven-Experte durch die kurzweilige Nachmittagsveranstaltung.

Vor über einem Jahr war die Idee entstanden, ein solches interaktives Konzert zu geben. Georg Mais, der mit Kulturamtsleiter Stefan Keil auch die Meisterkonzerte der Stadt organisiert, war gleich dafür. Sie fragten beim Schulverbund Nellenburg an, ob nach den guten Erfahrungen mit der Aufführung zu Wolfgang Amadeus Mozart wieder Interesse bestünde, mitzuwirken. Und ja – elf Schülerinnen waren im Bürgerhaus dabei. Sie hatten im Unterricht einen Kontratanz zu Beethovens Musik eingeübt und ein Interview geschrieben. Gemalte Bilder im Foyer zeigten außerdem, wie sie sich den Komponisten heute vorstellen könnten.

Eine schillernde Figur

Stefan Keil erklärte den jungen Konzertbesuchern, wie eine solche Veranstaltung ablufe. Er habe extra ganz besondere Schuhe angezogen – silberne mit blinkenden Lämpchen in der Sohle, als Verbindung zu Beethoven, den die Schüler ja auch schillernd und bunt dargestellt hätten.

Georg Mais ging direkt auf die Kinder zu: "Habt ihr den Namen Beethoven schon gehört? Wer weiß was über ihn?" Viele anwesende Kinder spielen selbst ein Instrument. "Beethoven wäre hier restlos glücklich, dass wir ein tolles Orchester zusammenstellen könnten", sagte Mais und kündigte eine Sonate an. Diese sei wie ein großer Kuchen mit drei Teilen, und überall wolle man nun ein kleines Stück probieren.

Aaron Löchle stimmte den ersten Satz der Klaviersonate Nr. 21 an. Die Kinder beschrieben die kurze Tonfolge als schnell und fröhlich. Dann folgte der ganze erste Satz. Das Publikum genoss die Musik aufmerksam, viele Gäste hatten die Augen geschlossen. Auch Löchle wirkte in der Musik versunken, während seine Finger über die Tasten flogen.

Glühender Verehrer der Demokratie

Den zweiten Satz empfanden die Kinder als etwas traurig, leiser und langsamer. Er endete mit einem Halbschluss. "Wenn einer so etwas komponiert, dann war das glaube ich ein ziemlich besonderer Typ", sagte Georg Mais. Das unterstrichen die Schülerinnen Michaela Nieratschker, Shannon Keller und Leni Schwidder durch ihr Interview. Das Publikum erfuhr, dass Beethoven die neunte Sinfonie wegen seiner Taubheit nie gehört habe, dass er ein glühender Verehrer der Demokratie war und daher Friedrich Schillers "Ode an die Freude" eingebaut habe.

Dem dritten Satz der Waldsteinsonate folgte "Für Elise". Vermutlich war das Stück eigentlich für Therese, in die der Komponist verliebt war. Viele seiner Schüler seien adlige Töchter gewesen, erzählte Mais. So auch Giulietta Guicciardi, der er die Mondscheinsonate widmete. Doch Beethoven blieb allein, hatte depressive Phasen. Drei Jahre vor seinem Tod schrieb er die neunte Sinfonie für großes Orchester und Chor. Zum Abschluss sangen die Zuhörer, begleitet von Aaron Löchle und dem zwölfjährigen Daniel Keller an der Trompete, die ersten Zeilen der heutigen Europahymne.

Die neunjährige Clara und ihr siebenjähriger Bruder Benno, die beide Mundharmonika spielen, fanden den Nachtmittag und die Musik gut. Philipp, 12, der Trompete lernt, gefielen auch der Tanz und das Interview, während seine Schwester Catharina, 9, "Für Elise" nannte, weil sie das durch ihre Mutter kannte. Ihre Eltern lobten das Konzept: "Das war genau richtig, die Infos zwischendurch waren ganz toll."