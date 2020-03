Es sollte ein Zeichen der Solidarität und Zusammengehörigkeit sein in einer Zeit, in der echte Treffen nur sehr eingeschränkt möglich sind, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen: Deutschlandweit haben viele Menschen am Sonntagabend an einer Aktion teilgenommen, bei der Ludwig van Beethovens berühmte „Ode an die Freude“ gespielt und gesungen wurde – aus offenen Fenstern heraus und von Balkonen herunter. Auch in Stockach erklang das berühmte Stück.

Video: Birgit Koterzyna

Dabei waren zum Beispiel Gruppen aus dem Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf in Wahlwies, wie Familie Hilse-Schumacher. Pünktlich um 18 Uhr sangen Erwachsene und Kinder vom Balkon des Gebäudes, und auch aus verschiedenen anderen Ecken des Ortes hörte man Beethovens berühmte Melodie.

Video: privat

Einige Stockacher folgten auch einem Aufruf der SÜDKURIER-Redaktion und haben sich bei der Aktion filmen lassen oder selbst gefilmt, zum Beispiel die Familie Meßmer, die das Hotel Fortuna betreibt, Narrenrichter Jürgen Koterzyna mit seinem Sohn Jan und SÜDKURIER-Mitarbeiterin Constanze Wyneken. Stefan Gräsle, Musiklehrer am Nellenburg-Gymnasium, hat den Aufruf zu der Aktion geteilt und mit seiner Familie auf dem heimischen Balkon selbst teilgenommen.

Video: Constanze Wyneken

Aus Gräsles Sicht hat die Aktion funktioniert: „Es gab einen kurzen Moment, in dem man dachte: Man ist nicht allein.“ Auch durch den Austausch mit anderen vor und nach der Aktion sei ein solidarisches Gefühl entstanden. Der soziale Austausch zwischen Menschen finde derzeit nur auf der Vernunftebene statt, doch der kurze emotionale Moment fehle, den es gebe, wenn zwei Menschen sich begegnen, so Gräsle. Und ihm ging es auch um Solidarität unter Musikern: Viele Profis könnten derzeit nicht auftreten, was für sie ein großes Problem sei. Und die Kinder auf dem Balkon im Pestalozzi Kinderdorf? Sie haben einfach die Abwechslung genossen und hatten Spaß an der Aktion.