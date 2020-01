Grünes Licht für den Bebauungsplan Sommerresidenz in Espasingen: Der Planungsausschuss hat einem entsprechenden Planungsentwurf ohne Gegenstimme zugestimmt. In dem Gebiet am südöstlichen Ortsrand von Espasingen sollen laut Sitzungsvorlage sechs Bauflächen für Einfamilienhäuser und eine Baufläche für ein Mehrfamilienhaus realisiert werden. Das Vorhaben sei bisher umgesetzt, nur das Einfamilienhaus stehe noch aus. Zudem sollen im nordöstlichen Bereich zwei weitere Baufenster für ein Ein- oder Zweifamilienhaus ausgewiesen werden.

Ortschaftsrat beschäftigt sich im Februar mit dem Thema

Laut Ortsvorsteher Andreas Bernhard habe sich der Ortschaftsrat noch nicht mit der Thematik beschäftigt. Dies solle in der Sitzung am Montag, 10. Februar, geschehen. „Das Vorhaben, die zwei Grundstücke aufzunehmen, ist aber sinnvoll“, sagte er.