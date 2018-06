Stockach Baustelle in Pfarrstraße sorgt für Einschränkungen

Die Stadtwerke Stockach modernisieren in der Oberstadt seit Montag, 4. Juni, Leitungen für Strom und Internet. Autofahrer müssen deshalb mit Straßensperrungen rechnen.

In der Pfarrstraße in der Stockacher Oberstadt haben Arbeiter am Montag damit begonnen, vom Hägerweg bis zum Bürgerhaus neue Rohre und Kabel zu verlegen. "Wir modernisieren Leitungen für Strom", sagt Steffanie Hornstein, Pressesprecherin der Stadtwerke Stockach. Gleichzeitig baue man die Breitbandversorgung weiter aus und verlege hierfür Lehrrohre für Glasfaserkabel. Rund zwei Wochen seien für die Bauarbeiten eingeplant. In diesem Zeitraum müssten Autofahrer deshalb mit geringfügigen Einschränkungen rechnen, so Hornstein weiter.

Als erster Abschnitt ist der abschüssige Teil der Pfarrstraße (Sparkassenbuckel) an der Reihe. Andreas Meier, Inhaber des gleichnamigen Straßenbauunternehmens aus Hindelwangen, das an den Bauarbeiten beteiligt ist, freut sich, dass es losgehen kann: "Wir haben hier zunächst den Asphalt aufgefräst und graben nun diesen Teil komplett auf, sodass die Stadtwerke ihre Leitungen verlegen können." Bis Mittwoch, 6. Juni, so vermutet Meier, seien die Arbeiten am ersten Abschnitt dann hoffentlich fertig. Bis dahin bleibe auch der Sparkassenbuckel gesperrt.

Anschließend sollen die Arbeiten im oberen Teil der Pfarrstraße folgen, die voraussichtlich bis Mittwoch noch für Autos befahrbar ist. Dann ist jedoch auch hier ist eine vorübergehende Sperrung vorgesehen: "Wir schauen, dass wir den Verkehr hier über das Wochenende, also Samstag und Sonntag, wieder fahren lassen", sagt Meier und fügt hinzu: "Und wir versuchen natürlich alles, um bis zum Beginn des Schweizer Feiertags am 15. Juni fertig zu sein."

Bereits Anfang April hatten die Stadtwerke Stockach damit begonnen, im Hägerweg in Stockach neue Leitungen zu verlegen. Auch damals war der Verkehrsfluss durch die Sperrung der Fahrspur Richtung Aachenstraße eingeschränkt. An die vor rund zwei Monaten verlegten Leitungen sollen dann die neuen Kabel und Rohre angeschlossen werden, die bis vor das Bürgerhaus in der Oberstadt führen, sagt Andreas Meier.