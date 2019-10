Im Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Stockach war bei den Lego-Tagen einiges los: 40 Kinder bauten eine Lego-Stadt. Pfarrer Rainer Stockburger hatte das Team unter dem Namen „Kinder entdecken die Bibel“ (KEB) aus Tübingen eingeladen, in der Stadt ihre Lego-Tage auszurichten. Die 19-jährige Michaela Fortmann, FSJ-Kraft beim KEB, erklärt das Konzept.

Rund 40 Teilnehmer bauten im Gemeindezentrum der evangelischen Kirche in Stockach gemeinsam eine Stadt. Die Pfarrer Martina und Rainer Stockburger (hinten links) sowie Elke Kunz (Dritte von links) und ihr Mann Dieter Kunz (ganz rechts) begleiteten das Projekt. | Bild: Claudia Ladwig

Während der Projektzeit wechseln sich Bau- und Bibelphasen ab, am Sonntag endete die Aktion nach einem Gottesdienst: „Wir erzählen den Kindern zu einem Bilderbuch die Geschichte von Nehemia, singen mit ihnen und lernen kurze Bibelverse.“ Der Prophet Nehemia, heißt es in der Bibel, hatte die Stadt Jerusalem nach der Zerstörung durch die Babylonier wiederaufgebaut.

Auch eine Kirche fehlte nicht in der fantasievollen Lego-Stadt, die die 40 Kinder im Gemeindezentrum der evangelischen Kirche in Stockach bauten. | Bild: Claudia Ladwig

Dieter und Elke Kunz vom KEB haben viele Kisten mit farblich sortierten Kunststoffsteinen mitgebracht. Neben den Basissteinen gibt es Menschen, Tiere, Pflanzen und Hauselemente. Schnell wird klar, dass die Stadt, die die Kinder bauen, kein historisches Jerusalem wird. Man sieht eine Pizzeria, Häuschen mit gepflegten Vorgärten, Wolkenkratzer, einen Park und vieles mehr. Und mittendrin eine Kirche.

Hannah Glaser, 18, die zweite FSJ-Kraft aus Tübingen, ist begeistert, wie kreativ die Sechs- bis 13-Jährigen sind: „Wir haben immer mehr Tische dazu gestellt. Hier entstehen neue Sachen, zum Beispiel eine Turmuhr, ein Fußballplatz und eine Polizeistation.“ Auch Dieter Kunz freut sich: „Keine Stadt gleicht der anderen. Man muss sich immer neu darauf einlassen und es ist toll, was daraus entsteht.“

Die achtjährige Mia aus Eigeltingen muss sich strecken, um an die Spitze des Turms aus Bausteinen zu kommen. | Bild: Claudia Ladwig

Seit Februar bietet sein Regionalbüro die Lego-Tage an. „Das ist bereits unser dritter Einsatz seit Ende September“, sagt er. Pfarrer Rainer Stockburger freute sich über die gute Resonanz auf die Aktion. Er baute selbst an einem Hochhaus und half – ebenso wie einige Konfirmanden aus Steißlingen – den jüngeren Kindern. Die Aktion hatte nur einen Haken: Nach der Präsentation am Sonntag musste alles wieder abgebaut und auch der kleinste Stein wieder in seiner Kiste versorgt werden.