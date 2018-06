Der Schaden beträgt rund 700 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Ein Autofahrer hat am Samstag zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Stockach ein geparktes Auto beschädigt. Laut einer Pressemitteilung der Polizei fuhr der Unbekannte nach dem Vorfall davon, ohne sich um den Schaden von rund 700 Euro zu kümmern. Zeugen können sich bei der Polizei Stockach unter (0 77 71) 93 91-0 melden.