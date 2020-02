Stockach/Mühlingen vor 1 Stunde

Bahnbaustellen umfahren auf der Ablachtalbahn? Zumindest gäbe es die Möglichkeit

Über die Ablachtalbahn von Stockach nach Mengen könnten Züge ausweichen, wenn an anderen Stellen in der Region an Gleisen gebaut wird. Ein einfaches Unterfangen wird das allerdings nicht. trotzdem zeichnet sich allgemein Unterstützung für den Bahnverkehr ab.