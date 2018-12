Die Bahn hat angekündigt, dass bis Mittwochfrüh der Schaden an einem Vodafone-Kabel bei Lindau behoben sein soll. Dann könnten die rund 1600 betroffenen Haushalte von Lindau bis Stockach wieder eine Internet- und Telefonverbindung haben. Am Sonntag wurde das Kabel vermutlich bei Tiefbauarbeiten an der Bahntrasse beschädigt, wie der Bahnsprecher auf SÜDKURIER-Anfrage weiter mitteilt. "Erst heute wurde die schadhafte Kabeltrasse in 1,60 Meter Tiefe im Gleisbereich zwischen Lindau-Reutin und Aeschach gefunden", erklärt der Sprecher. Die Lokalisierung der Schadstelle und damit auch die Reparatur sei sehr zeitaufwändig. Nun seien sie aber angelaufen. Die Bahn bittet um Entschuldigung. Zuvor hatte bereits Vodafone den Zwischenfall bestätigt und seine Kunden um Geduld gebeten.

