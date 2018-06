Stockach – Kinder sind bewegungsfaul und die Leistungen im Sportunterricht nehmen immer mehr ab? Eine solche Entwicklung wird regelmäßig beklagt. Badischer Sportbund und Badische Sportjugend aus Freiburg tun jetzt etwas dagegen. Und zwar mit der Aktion "Toben macht schlau und fit", die sie federführend anbieten und die kürzlich auch an der Stockacher Grundschule zu Gast war. In und vor der Hägerweghalle wuselte es dabei mächtig. Etwa 90 Kinder aller vier ersten Klassen der Grundschule Stockach nahmen an dem Fitnesstag teil. Die Aufgaben stammen aus dem Deutschen Motorik-Test, den führende Experten der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft entwickelt haben. Sie beinhalten Rumpfbeugen, Zielwerfen mit Tennisball, Standweitsprung, seitliches Hin- und Herspringen, rückwärtiges Balancieren, Sit-Ups, Liegestütze, Sprints über 20 Meter sowie einen Ausdauerlauf über sechs Minuten. "Die Kinder machen alle gut mit und kriegen es prima hin", lobt Nelli Grätz, die als Erstklassmutter mithilft.

Motorische Leistung von Kindern wird schlechter

Seit Jahren beklagen Wissenschaftler und Mediziner eine negative Entwicklung der sportmotorischen Leistungsfähigkeit von Kindern, die aus ausgiebiger Nutzung neuer Kommunikationsmittel, ungesunden Essgewohnheiten und mangelnder familiärer Anleitung zu Spiel und Sport resultiert. Lorenzo Patone, Vorsitzender der TG Stockach, hatte auch unter diesem Aspekt Frank Sauer, dem Schulleiter der Grundschule Stockach, das Projekt vorgeschlagen. Sauer war nach einem Informationsgespräch mit Ulrike Hegar, der Leiterin des Projekts "Toben macht schlau und fit", schnell einverstanden.

Test soll zu nachhaltigem Freizeitverhalten anregen

Auch sie ist an diesem Tag vor Ort und beschreibt den Ablauf: "Die Kinder sind etwa zwei Stunden hier, bekommen am Ende eine Medaille und ihre Eltern eine Auswertung des Testergebnisses ihres Kindes." An die Schule geht eine Gesamtauswertung. BSB und bsj erstellen im Anschluss eine Broschüre mit allen örtlichen Sportvereinsangeboten, die an Schulen, Kinderärzte und Familien verteilt wird. Ziel sei auch, dass die Städte oder Gemeinden den Test in den Folgejahren mit Unterstützung von bsj und BSB weiterführen, um so den Fitness- und Gesundheitszustand der Kinder langfristig zu erheben, den Kindern eine Empfehlung für einen Sportverein zu geben und sie dadurch an den Vereinssport heranzuführen.

Um die Kondition geht es, nicht um Spezialisierung

Der frühere Schulleiter und ehemalige Vorsitzende der TG, Wolf-Dieter Karle, sagt, Kinder sollten nicht zu früh spezialisiert werden, sondern zunächst eine Grundkonditionierung erfahren: "Ab Klasse fünf kann man nach Talenten schauen." Karle ist auch als Vertreter aller südbadischen Vereine im Präsidium des BSB Freiburg da. "Es ist toll, dass wir das machen", freut er sich. Er erinnert daran, dass es vor Jahren mit dem DFB bereits ein Leuchtturmprojekt gab. "Solche Ereignisse bleiben in den Köpfen der Kinder verhaftet."

Schule ist mehr als Mathe und Deutsch

Die Schule als Erlebnisraum zu gestalten, in dem es mehr zu lernen und erfahren gibt als Deutsch und Mathematik, sei aus seiner Sicht ebenso wichtig, betont Karle. Die Reaktion der Erstklässler gibt ihm Recht: Auf die Frage, wie es ihnen gefallen habe, rufen die Kinder die Antworten fröhlich durcheinander: "Es hat viel Spaß gemacht." oder: "Es war nicht besonders anstrengend. Wir hätten gern noch mehr gemacht."

Zum Programm Prävention von Bewegungsdefiziten und Haltungsschäden, Prävention von Übergewicht und Adipositas (Fettleibigkeit), Motivation zur regelmäßigen Teilnahme an den Angeboten des flächendeckenden Netzes der Sportvereine, Information über den aktuellen Fitnesszustand der Erstklässler: das sind die Ziele des Projekts. Ergänzend zum Fitnesstest werden über einen Fragebogen Auskünfte über Freizeitverhalten und eventuelle Vereinszugehörigkeit der Kinder eingeholt, um ein vollständiges Bewegungsbild jedes Schülers zu erhalten. Weitere Informationen über das Programm gibt es unter www.bsj-freiburg.de/tmsuf. (wig)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein